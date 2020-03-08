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08 марта 2020, воскресенье, 19:01 216
Общество 2020-03-08T19:02:06+02:00
Українські Новини
В Харькове полсотни женщин провели марш женской солидарности

В Харькове полсотни женщин провели марш женской солидарности

Ольга Фандорина
Харьков, 8 марта, Права женщин, Марш женской солидарности
Марш женской солидарности в Харькове. Фото: kharkov.comments.ua
Марш женской солидарности в Харькове. Фото: kharkov.comments.ua

Более 500 человек прошли по ул. Сумской в Харькове в рамках акции за гендерное равноправие "Марш женской солидарности".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По словам организаторов, в акции приняли участие около 800 человек, по данным полиции - до 500.

Они построились в колонну около площади Свободы и в сопровождении сотрудников полиции и полицейских микроавтобусов прошли по ул. Сумской до площади Конституции.

Впереди они несли плакат "Место женщины - повсюду".

Участницы акции скандировали: "Свободная женщина - свободная страна", "Мое тело - мое дело", "Бунтуй, люби, права не отдавай!", "А ну-ка, Харьков, права - вместо парков", "Нас не надо защищать - на нас не надо нападать!", "Площадь Конституции - для свободных женщин" и другие.

Движение транспорта на ул. Сумской перекрывалось на время прохождения колонны.

Полицейские не допустили прохода к колонне группы людей с флагами организации "Традиция и порядок".

Участники группы также дошли до площади Конституции и за кордоном полиции провели свой пикет.

Участники акции провели небольшой митинг на площади Конституции, после чего разошлись.

Акция прошла без происшествий.

Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщила журналистам, что колонну сопровождали около 300 правоохранителей, и еще 200 - обеспечивали правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.

Как сообщали Українські новини, на Марш женщин в Киеве пришли 2 тысячи человек, мероприятие прошло спокойно.

Каждый пятый украинец не будет праздновать Международный женский день.

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