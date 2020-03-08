У Дев будет удачный день, а Козероги окажутся в центре внимания — женский гороскоп на воскресенье

Сегодня, 8 марта, во многих странах отмечают Международный женский день. Для того, чтобы праздник прошел на высоте, астрологи рекомендуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, на чьей стороне звезды будут в воскресенье, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье женщины-Овны почувствуют необычайную легкость в общении с окружающими. В этот день Овны смогут найти общий язык даже с заклятым врагом. Звезды советуют не терять такой шанс. Также день удачен для похода в SPA.

Телец (20 апреля – 20 мая)

8 марта женщины-Тельцы смогут достичь успеха в любом деле, не тратя особо свои силы. А от второй половинки следует ждать приятного сюрприза. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда синего, коричневого и золотого цветов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В каждой женщине должна быть загадка. В воскресенье у женщин-Близнецов не будет нужды раскрывать все свои карты. На личном фронте все будет хорошо. Близнецов, которые состоят в отношении, ждет полный романтики день. А свободные представительницы этого знака могут встретить свою половинку.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье женщины-Раки будут полны решительности и энтузиазма. Никто не сможет подавить это чувство. Звезды советуют воспользоваться этим шансом для удвлетворения своих абмиций. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда в деловом стиле.

Лев (23 июля – 22 августа)

С самого утра женщины-Львы могут почувствовать некоторое напряжение в общении с близкими. Но звезды уверяют, что к вечеру от этого напряжения не останется и следа. На это время можно смело планировать свидание, встречу с друзьями или семейные посиделки. А вот для посещения стилиста или косметолога неудачный день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Женщины-Девы 8 марта смогут еще раз убедиться в том, что близкие их очень сильно любят и ценят. День будет по-настоящему праздничным, ведь звезды на стороне представительниц этого знака. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда в пастельных тонах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют женщинам-Весам держать себя в руках. Даже самая малая шалость может иметь неприятные последствия в этот день. Лучше посвятите воскресенье посещению салона красоты или массажиста.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Женщинам-Скорпионам следует ожидать сюрприз от второй половинки. А представительниц этого знака, которые не состоят в отношениях, ждет романтическое приключение. Не сидите дома, отправляйтесь к нему навстречу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют женщинам-Стрельцам устроить себе день отдыха. Восстановите силы, посетите салон красоты или просто сходите на свидание со второй половинкой. А дела никуда не денутся.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье женщины-Козероги окажутся в центре внимания. Влиться в любую компанию не составит особого труда. Ловите момент. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда в ярких цетах.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Женщинам-Водолеям звезды советуют не спешить в этот день. Пусть все идет своим чередом. Наслаждайтесь каждой секундой. На личном фронте в воскресенье могут произойти большие перемены. Но не волнуйтесь, ведь эти перемены к лучшему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день женщинам-Рыбам звезды не советуют устраивать шоппинг, ведь Рыбы могутт спустить все деньги на покупки и оказаться в трудном финансовом положении. Звезды советуют посвятить день общению с подругами или семьей.

Как сообщали Українські Новини, для киевлян и гостей столицы подготовили различные мероприятия на 8 марта.

Также в Международный женский день можно поздравить близких с помощью красочных открыток.