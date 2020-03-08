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08 марта 2020, воскресенье, 05:28 119 Инфографика
Lifestyle 2020-03-08T05:28:01+02:00
Українські Новини
У Дев будет удачный день, а Козероги окажутся в центре внимания — женский гороскоп на воскресенье

У Дев будет удачный день, а Козероги окажутся в центре внимания — женский гороскоп на воскресенье

Елена Новикова
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Пара. Фото: pixabay
Пара. Фото: pixabay

Сегодня, 8 марта, во многих странах отмечают Международный женский день. Для того, чтобы праздник прошел на высоте, астрологи рекомендуют прислушиваться к звездам. Подробнее о том, на чьей стороне звезды будут в воскресенье, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.Чем выше показатель энергии знака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье женщины-Овны почувствуют необычайную легкость в общении с окружающими. В этот день Овны смогут найти общий язык даже с заклятым врагом. Звезды советуют не терять такой шанс. Также день удачен для похода в SPA.

Телец (20 апреля – 20 мая)

8 марта женщины-Тельцы смогут достичь успеха в любом деле, не тратя особо свои силы. А от второй половинки следует ждать приятного сюрприза. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда синего, коричневого и золотого цветов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В каждой женщине должна быть загадка. В воскресенье у женщин-Близнецов не будет нужды раскрывать все свои карты. На личном фронте все будет хорошо. Близнецов, которые состоят в отношении, ждет полный романтики день. А свободные представительницы этого знака могут встретить свою половинку.

Рак (21 июня – 22 июля)

В воскресенье женщины-Раки будут полны решительности и энтузиазма. Никто не сможет подавить это чувство. Звезды советуют воспользоваться этим шансом для удвлетворения своих абмиций. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда в деловом стиле. 

Лев (23 июля – 22 августа)

С самого утра женщины-Львы могут почувствовать некоторое напряжение в общении с близкими. Но звезды уверяют, что к вечеру от этого напряжения не останется и следа. На это время можно смело планировать свидание, встречу с друзьями или семейные посиделки. А вот для посещения стилиста или косметолога неудачный день.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Женщины-Девы 8 марта смогут еще раз убедиться в том, что близкие их очень сильно любят и ценят. День будет по-настоящему праздничным, ведь звезды на стороне представительниц этого знака. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда в пастельных тонах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют женщинам-Весам держать себя в руках. Даже самая малая шалость может иметь неприятные последствия в этот день. Лучше посвятите воскресенье посещению салона красоты или массажиста.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Женщинам-Скорпионам следует ожидать сюрприз от второй половинки. А представительниц этого знака, которые не состоят в отношениях, ждет романтическое приключение. Не сидите дома, отправляйтесь к нему навстречу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют женщинам-Стрельцам устроить себе день отдыха. Восстановите силы, посетите салон красоты или просто сходите на свидание со второй половинкой. А дела никуда не денутся. 

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье женщины-Козероги окажутся в центре внимания. Влиться в любую компанию не составит особого труда. Ловите момент. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда в ярких цетах.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Женщинам-Водолеям звезды советуют не спешить в этот день. Пусть все идет своим чередом. Наслаждайтесь каждой секундой. На личном фронте в воскресенье могут произойти большие перемены. Но не волнуйтесь, ведь эти перемены к лучшему.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день женщинам-Рыбам звезды не советуют устраивать шоппинг, ведь Рыбы могутт спустить все деньги на покупки и оказаться в трудном финансовом положении. Звезды советуют посвятить день общению с подругами или семьей.

Как сообщали Українські Новини, для киевлян и гостей столицы подготовили различные мероприятия на 8 марта.

Также в Международный женский день можно поздравить близких с помощью красочных открыток.

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