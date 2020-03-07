Овнам нужно избегать стрессов, а Девам следует провести день на природе — гороскоп здоровья на воскресенье

Сегодня, 8 марта, во многих странах отмечают Международный женский день. но даже в праздник необходимо следить за своим здоровьем. О том, что звезды советуют всем знакам зодиака на воскресенье, расскажут Українські Новини. Овен (21 марта – 19 апреля) В этот день звезды советуют Овнам избегать стрессов. День лучше всего посвятить отдыху. Иначе есть риск заработать нервный срыв. Телец (20 апреля – 20 мая) В этот день звезды советуют Тельцам устроить себе разгрузочный день. Не стоит нагружать организм тяжелой пищей. Есть шанс, что она приведет к проблемам с пищеварением. Близнецы (21 мая – 20 июня) В воскресенье Близнецам звезды советуют избегать физицеской нагрузки. Есть риск, что они могут привести к обострению существующих проблем со здоровьем. Рак (21 июня – 22 июля) Звезды советуют Ракам уделить внимание повышению иммунитета. В этот день любую болезнь Раки будут переносить труднее, чем обычно. Лев (23 июля – 22 августа) Звезды советут Львам уменьшить количество употребляемого сахара. Если очень сильно захочется сладкого, то лучше съесть фрукт. Дева (23 августа – 22 сентября) В воскресенье Девы почувствуют все недостатки жизни в городе. Плохое качество воздуха, воды и городской шум отрицательно скажутся на самочувствии представителей этого знака. Если есть такая возможность, то день луше провести на природе. Весы (23 сентября – 22 октября) В этот день звезды не советуют Весам употреблять алкоголь. В воскресенье он будет очень негативно влиять на печень. Скорпион (23 октября – 21 ноября) В этот день Скорпионы могут почувствовать апатию и хандру. Но не следует сразу же хвататься за антидепрессанты. Звезды советуют отвлечь себя от рутины поисками нового занятия. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Звезды уверяют, что Скорпионам в этот день пойдут на пользу упражнения на гибкость и растяжку. Но не следует сразу приступать именно к ним. Сначала нужно хорошенько размять мышцы. Иначе есть риск травмировать себя. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день Козерогам следует уделить внимание спине. Не стоит поднимать тяжелые вещи и делать упражнения на спину. Водолей (20 января – 18 февраля) В этот день Водолеям следует помнить, что эмоциональное состояние также важно для самочувствия. Чтобы оно было хорошим, окружите себя позитивом. Рыбы (19 февраля – 20 марта) Звезды советуют Рыбам начать свой день со стакана теплой воды. А завтракать следует спустя 30-40 минут после пробуждения. Это поможет избежать преедания и проблем с пищеварением в воскресенье. Как сообщали Українські Новини, 8 марта в Украине будет прохладно, но в другие дни март порадует теплом.