подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Овнам нужно избегать стрессов, а Девам следует провести день на природе — гороскоп здоровья на воскресенье
07 марта 2020, суббота, 22:00 49
Lifestyle 2020-03-07T22:00:02+02:00
Українські Новини
Овнам нужно избегать стрессов, а Девам следует провести день на природе — гороскоп здоровья на воскресенье

Овнам нужно избегать стрессов, а Девам следует провести день на природе — гороскоп здоровья на воскресенье

Елена Новикова
8 марта, Гороскоп, Международный женский день, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Сегодня, 8 марта, во многих странах отмечают Международный женский день. но даже в праздник необходимо следить за своим здоровьем. О том, что звезды советуют всем знакам зодиака на воскресенье, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам избегать стрессов. День лучше всего посвятить отдыху. Иначе есть риск заработать нервный срыв.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день звезды советуют Тельцам устроить себе разгрузочный день. Не стоит нагружать организм тяжелой пищей. Есть шанс, что она приведет к проблемам с пищеварением.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье Близнецам звезды советуют избегать физицеской нагрузки. Есть риск, что они могут привести к обострению существующих проблем со здоровьем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам уделить внимание повышению иммунитета. В этот день любую болезнь Раки будут переносить труднее, чем обычно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советут Львам уменьшить количество употребляемого сахара. Если очень сильно захочется сладкого, то лучше съесть фрукт.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье Девы почувствуют все недостатки жизни в городе. Плохое качество воздуха, воды и городской шум отрицательно скажутся на самочувствии представителей этого знака. Если есть такая возможность, то день луше провести на природе. 

Весы (23 сентября – 22 октября)

В этот день звезды не советуют Весам употреблять алкоголь. В воскресенье он будет очень негативно влиять на печень.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В этот день Скорпионы могут почувствовать апатию и хандру. Но не следует сразу же хвататься за антидепрессанты. Звезды советуют отвлечь себя от рутины поисками нового занятия.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды уверяют, что Скорпионам в этот день пойдут на пользу упражнения на гибкость и растяжку. Но не следует сразу приступать именно к ним. Сначала нужно хорошенько размять мышцы. Иначе есть риск травмировать себя.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козерогам следует уделить внимание спине. Не стоит поднимать тяжелые вещи и делать упражнения на спину.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день Водолеям следует помнить, что эмоциональное состояние также важно для самочувствия. Чтобы оно было хорошим, окружите себя позитивом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам начать свой день со стакана теплой воды. А завтракать следует спустя 30-40 минут после пробуждения. Это поможет избежать преедания и проблем с пищеварением в воскресенье.

Как сообщали Українські Новини, 8 марта в Украине будет прохладно, но в другие дни март порадует теплом.

Больше новостей о: 8 марта Гороскоп Международный женский день советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день Гороскоп здоровья

Международный женский день. Лучшие поздравления в ...
Близнецам не следует строить планы, а Рыбы окажутс...
Женский марш, музыка и котики. Куда пойти на празд...
Близнецам следует беречь суставы, а у Раков возмож...
Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный
В Украине коронавирус у 16 из 20 человек не подтвердили, - Минздрав
Новости
ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса 22:15
Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14
У нардепа Волошина не нашли коронавирус 20:43
Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация 20:13
Бойко похвалил Шмыгаля: в новом правительстве меньше грантоедов - это дает надежду 20:00
больше новостей
Что будет с экономикой и курсом валют при новом Кабмине 06:00
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий 05:30
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
И.о генпрокурора стал Чумак 10:48
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11
МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию 13:20
В Москве от оксида азота погибла украинская пара шахматистов 13:22
больше новостей
Минфин отказался от размещения ОВГЗ после выходных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok