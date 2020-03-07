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  • Гроза в начале марта и весеннее тепло. Синоптики сделали прогноз на выходные
07 марта 2020, суббота, 06:59 288
Lifestyle 2020-03-07T06:59:01+02:00
Українські Новини
Гроза в начале марта и весеннее тепло. Синоптики сделали прогноз на выходные

Гроза в начале марта и весеннее тепло. Синоптики сделали прогноз на выходные

Кира Молчанова
Погода, Дождь, Прогноз погоды, прогнозы, Непогода в Украине
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

Синоптики советуют встречать Международный женский день в теплых пальто и с зонтиками потому что на выходных ожидается прохладная погода с дождями. Однако и для солнца 7 и 8 марта найдется время.

В западные области атмосферный фронт принесет дожди, а в воскресенье, 8 марта, осадки могут ожидать жители северной части Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, а к вечеру — Кропивницкий и районы. Дожди и даже первые мартовские грозы вероятны в южной Одессе вечером.

В восточных областях, на юге страны и в Днепре будет переменная облачность.

Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, +5, +11 градусов, а в высокогорьях Карпат — до нуля. Именно поэтому там вероятен мокрый снег.

По-весеннему тепло будут петь птички на востоке и юге, где до +15, +17 градусов.

На севере и в центральных областях тоже будет тепло — в течение дня +10, +15 градусов.

В Киеве суббота будет теплой, до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь.

"А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает — серые дожди и около +8, +10 градусов будут требовать побольше ярких цветов, которые уже сегодня клонят головки в своих невольничьих ящиках от шума и бесцеремонного выбора, как когда-то прекрасные невольницы в Кафе", — рассказывает синоптик Наталья Диденко.

На Шевченковские дни 9 и 10 марта в Украине Дождей почти не будет. В начале следующей недели температура удержится в воскресных рамках, то есть прохладно на западе и севере, и тепло на юге и востоке.  

Как сообщали Українські Новини, 7 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

В связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

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