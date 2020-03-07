Синоптики советуют встречать Международный женский день в теплых пальто и с зонтиками потому что на выходных ожидается прохладная погода с дождями. Однако и для солнца 7 и 8 марта найдется время. В западные области атмосферный фронт принесет дожди, а в воскресенье, 8 марта, осадки могут ожидать жители северной части Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, а к вечеру — Кропивницкий и районы. Дожди и даже первые мартовские грозы вероятны в южной Одессе вечером. В восточных областях, на юге страны и в Днепре будет переменная облачность. Температура воздуха низкой ожидается в западных областях, +5, +11 градусов, а в высокогорьях Карпат — до нуля. Именно поэтому там вероятен мокрый снег. По-весеннему тепло будут петь птички на востоке и юге, где до +15, +17 градусов. На севере и в центральных областях тоже будет тепло — в течение дня +10, +15 градусов. В Киеве суббота будет теплой, до +12, +13 градусов, местами небольшой дождь. "А вот 8 марта набегут облака, придет атмосферный фронт и похолодает — серые дожди и около +8, +10 градусов будут требовать побольше ярких цветов, которые уже сегодня клонят головки в своих невольничьих ящиках от шума и бесцеремонного выбора, как когда-то прекрасные невольницы в Кафе", — рассказывает синоптик Наталья Диденко. На Шевченковские дни 9 и 10 марта в Украине Дождей почти не будет. В начале следующей недели температура удержится в воскресных рамках, то есть прохладно на западе и севере, и тепло на юге и востоке. Как сообщали Українські Новини, 7 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.