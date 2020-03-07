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07 марта 2020, суббота, 12:52 230
Силовые структуры 2020-03-07T12:53:25+02:00
Українські Новини
На Донбассе ВСУ понесли потери: 1 военный погиб, 1 ранен и 3 травмированы

На Донбассе ВСУ понесли потери: 1 военный погиб, 1 ранен и 3 травмированы

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 6 марта, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 ранен и 3 получили боевое поражение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

4 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел украинских позиций возле Зайцево.

В пятницу в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве 1 украинский военный погиб, еще трое получили боевое поражения.

Также в результате вражеских обстрелов 1 военный был ранен.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявлял, потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, 5 марта боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен и 2 травмированы.

Тем временем, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса

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