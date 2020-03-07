На Донбассе ВСУ понесли потери: 1 военный погиб, 1 ранен и 3 травмированы

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 6 марта, 1 украинский военнослужащий погиб, 1 ранен и 3 получили боевое поражение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини. "6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем. 4 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Авдеевки и Песков. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел украинских позиций возле Зайцево. В пятницу в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве 1 украинский военный погиб, еще трое получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов 1 военный был ранен. С начала текущих суток боевики огневой активности не проявлял, потерь нет. Как сообщали Українськi Новини, 5 марта боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен и 2 травмированы. Тем временем, в Украину из ОРДЛО не будут пускать людей с симптомами коронавируса