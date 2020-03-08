Ледяной циклон принесет дожди со снегом: прогноз погоды на 8 марта и неделю

После резкого потепления местами до +20 в Международный женский день погода в Украине резко изменится. Похолодает, пройдут дожди, местами пройдут снегопады. Однако к концу рабочей недели в страну ворвется почти летнее тепло.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, 8 марта атмосферный фронт юго-западного циклона принесет в Украину дожди, более интенсивные днем, возможны отдельные грозы, усиление ветра до 7-12 м/с и понижение температуры воздуха днем на 2-4 градуса.

В то же время, с 9 марта пройдут небольшие дожди, ветер изменится на северный с температурой ночью 3-8 градусов тепла, днем 8-13.

Однако такой температурный фон, по словам Пострыганя, все равно будет выше нормы на 7-8 градусов. Аномально теплая погода позволит уже в ближайшее время завершить отопительный сезон.

По словам синоптика Наталки Диденко, в воскресенье в Украине будет наблюдаться резкий температурный контраст. От нуля и ниже в Карпатах до +20 градусов в южной части. Дожди в воскресенье пройдут в западных, северных областях, а с обеда доберутся до Центра. Юг и Восток побудет в сухой погоде.

В Киеве 8 марта ожидается влажным и с похолоданием, днем ​​до +8 +9 градусов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 8 марта большую часть территории накроют дожди с грозами. Только на востоке сохранится сухая, преимущественно солнечная погода.

Прогноз погоды в Украине 8 марта от Укргидрометцентра.

В понедельник, 9 марта, когда у украинцев будет выходной, солнечная сцхаЯ погода установится преимущественно на всей территории страны. Немного похолодает в центре Украины.

Прогноз погоды в Украине 9 марта от Укргидрометцентра.

Рабочая неделя начнется с небольшого похолодания. На западе Украины ночью столбики термомтеров опустятся ниже нуля. Практически по всей территории страны будет сухо и солнечно, только центре и юге возможны небольшие осадки в виде дождя.

Прогноз погоды в Украине 10 марта от Укргидрометцентра.

В среду, 11 марта, дожди накроют почти всю территорию Украины, но они будут кратковремеными. Только в южных областях будет солнечная погода. Температура воздуха будет примерно такой же, как во вторник.

Прогноз погоды в Украине 11 марта от Укргидрометцентра.

Резко изменится погода в четверг, 12 марта. По всей территории Украины установится солнечная, сухая погода. Потеплеет, особенно ощутимо весеннее тепло придет на западную Украину.

Прогноз погоды в Украине 12 марта от Укргидрометцентра.

А согласно данным погодного ресурса Метеопрог, в пятницу 13 марта, в Укрину придет существенное потепление. Так, в Киеве потеплеет до апрельских +17. А в Днипре и вовсе до почти летних +19.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, в связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весну с возвращением зимы в марте и изнуряюще жарким маем.