Семь удобных способов передать показания счетчиков воды для киевлян

Несмотря на то, что тарифы на холодную воду в марте снова подорожают, наличие счетчика на воду в квартире поможет немного сэкономить. Счетчики позволяют платить исключительно за объем потребленной воды и дают возможность самостоятельно контролировать ее расход. О том, куда можно обратиться для установки счетчика, а также о том, какие есть способы передачи показаний, говорится в сообщении пресс-службы Киевводоканала.

Для того, чтобы установить счетчик, необходимо обратиться в сервисный центр. На сайте можно найти список услуг, актуальные цены, график работы сервисного центра и все необходимые контакты.

Передать показания счетчиков холодной и горячей воды можно:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Как подать показания счетчиков. Инфографика: Facebook/Київводоканал

Но важно помнить, что данные счетчика необходимо вносить регулярно с 5 числа и до последнего дня календарного месяца.

Как сообщали Українські Новини, с 1 по 4 число показания счетчиков не принимаются, так как продолжается обновление баз и формирование новых платежек.

Также как и когда необходимо проводить проверку счетчиков.