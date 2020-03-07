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07 марта 2020, суббота, 07:30 45 Инфографика
Общество 2020-03-07T08:15:02+02:00
Українські Новини
Семь удобных способов передать показания счетчиков воды для киевлян

Семь удобных способов передать показания счетчиков воды для киевлян

Елена Новикова
Киевводоканал, Горячая вода, Установка счетчиков, Счетчики, холодная вода, Показания счетчиков, тариф на воду
Счетчик на воду. Фото: facebook.com/kyivenerg
Счетчик на воду. Фото: facebook.com/kyivenerg

Несмотря на то, что тарифы на холодную воду в марте снова подорожают, наличие счетчика на воду в квартире поможет немного сэкономить. Счетчики позволяют платить исключительно за объем потребленной воды и дают возможность самостоятельно контролировать ее расход. О том, куда можно обратиться для установки счетчика, а также о том, какие есть способы передачи показаний, говорится в сообщении пресс-службы Киевводоканала.

Для того, чтобы установить счетчик, необходимо обратиться в сервисный центр. На сайте можно найти список услуг, актуальные цены, график работы сервисного центра и все необходимые контакты.

Передать показания счетчиков холодной и горячей воды можно:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по телефону контакт-центра (044) 202-0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Как подать показания счетчиков. Инфографика: Facebook/КиївводоканалКак подать показания счетчиков. Инфографика: Facebook/Київводоканал

Но важно помнить, что данные счетчика необходимо вносить регулярно с 5 числа и до последнего дня календарного месяца.

Как сообщали Українські Новини, с 1 по 4 число показания счетчиков не принимаются, так как продолжается обновление баз и формирование новых платежек.

Также как и когда необходимо проводить проверку счетчиков.

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