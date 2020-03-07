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  • Антирейтинг подарков: что категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта
07 марта 2020, суббота, 07:10 34
Lifestyle 2020-03-07T07:10:01+02:00
Українські Новини
Антирейтинг подарков: что категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта

Антирейтинг подарков: что категорически нельзя дарить женщинам на 8 марта

Таня Войтюк
Праздник, Подарки, Весна, 8 марта, Подарки на 8 марта, Международный женский день
Дарить нужно с любовью
Дарить нужно с любовью

Праздник 8 марта уже в это воскресенье и найдутся мужчины, которые до сих пор не приобрели что-то своим любимым девушкам, женам, мамам, дочерям, сестрам, бабушкам и коллегам. В этот день главное не прогадать и выбрать то, что действительно порадует женщину. Вот только не каждый подарок может прийтись по душе, а некоторые презенты даже могут обидеть. О том, что дарить нельзя расскажут Українські Новини.

Если ломаете голову над тем, что же подарить, то просто помните: подарите ей то, что она действительно хочет. Выслушайте ее, вспомните о намеках, а если на ум ничего не приходит - просто спросите. Беспроигрышный вариант.

Но если решили делать сюрприз, тогда стоит исключить некоторые презенты из списка покупок.

1. Антивозрастная косметика

Тут просто сразу нет. Подарить крем с надписью 35+ (или 55+) - то же самое, что самостоятельно вырыть себе могилу. Хотите дарить косметику - дарите сертификат. Если не хотите, чтобы женщина сочла, что вы решили не заморачиваться с выбором - дарите дорогой сертификат.

2. Блокноты, канцелярия и рамки для фотографий

Если коллегам такие подарки еще могут пригодиться, то супруге или маме - категорически нет. Только если они сами попросят, но чаще всего такие принадлежности будут пылиться на полках, а потом отправятся в мусорное ведро.

3. Дешевая бижутерия

Большинство девушек любят различные безделушки, но пусть она сама их выбирает. Если задумали подарить аксессуары, то выберите украшения из драгоценного металла. Не прогадаете.

4. Кастрюли и бытовая техника

Тут есть правило: хотите подарить блендер - лучше уже дарите деньги. Шутка про место на кухне давно устарела, так что сковородки и прочую кухонную утварь лучше выбирать вместе во время похода по магазинам, а не на женский день.

5. Спортивный инвентарь или абонемент в фитнес-клуб

Такой подарок практически всегда воспринимается как намек на неидеальные формы. Даже у женщин с хорошей фигурой возникнет мысль о том, что молодому человеку не нравится их внешний вид.

Хотите проявить заботу о здоровье можно, подарите абонемент в бассейн или запишите курсы йоги. И ей хорошо, и вам счастье.

Ранее Українські Новини также писали о том, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке.

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