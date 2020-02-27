Сегодня 5-я годовщина со дня убийства Бориса Немцова

Сегодня исполняется 5 лет со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

27 февраля 2015 года Борис Немцов был жестоко убит на Большом Москворецком мосту напротив московского Кремля.

Немцов был одним из самых заметных критиков путинского режима.

В 2014 году он осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Политик был убит в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Ему выстрелили четыре раза в спину.

Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года.

Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии.

Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым.

Заказчика убийства до сих пор не нашли.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне боевиков воюют российские войска.

Как сообщали Українські Новини, 28 февраля 2015 года в Москве был убит оппозиционер Борис Немцов.

В честь Немцова назвали сквер в Соломенском районе Киева.

Ранее в Вашингтоне перед посольством РФ открыли площадь Немцова.