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06 марта 2020, пятница, 12:18 3212
Силовые структуры 2020-03-06T12:18:13+02:00
Українські Новини
Экс-командующего Внутренними войсками Шуляка и экс-главу СБУ Якименко объявили в розыск

Экс-командующего Внутренними войсками Шуляка и экс-главу СБУ Якименко объявили в розыск

Ольга Фандорина
Евромайдан, Александр Якименко, Станислав Шуляк, Расстрелы на Майдане
Арест. Подозрение.Фото: Bit.news
Арест. Подозрение.Фото: Bit.news

Печерский районный суд Киева 4 марта заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка, который скрывался в больнице Донецка под чужой фамилией и экс-главу Службы безопасности Александра Якименко.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Они скрываются в России и объявлены в розыск.

Следствие подозревает их в причастности к организации совершения тяжких и  особо тяжких преступлений против евромайдановцев в феврале 2014 года.

Решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемых и применить процедуру заочного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Генеральная прокуратура вызывала на допрос Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана, но он не явился.

Напомним, Станислав Шуляк заявил о выдаче неизвестными автоматов Калашникова активистам Евромайдана в центре Киева 20 февраля 2014 года. По его словам, активисты Евромайдана вели огонь из здания Национальной консерватории и гостиницы "Украина".

Также в ходе допроса Шуляк заявил, что приказа применять спецсредства против активистов Евромайдана не было. При этом он не смог назвать человека, который координировал силовую операцию по противодействию активистам Евромайдана.

Кроме того, Шуляк считает, что обстрел активистов Евромайдана из здания гостиницы "Украина" в Киеве 20 февраля 2014 года был профессионально спланирован.

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