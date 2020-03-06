Левочкин хочет чтобы Шмыгаль в первую очередь занялся миром

Ошибка предыдущего Кабмина была в том, что, не имея профессионального опыта, его министры пытались реформировать жизненно важные для людей отрасли. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, комментируя изменения в государственном управлении, информирует персональный портал политика.

"Перемены должны касаться не только фамилий на дверях кабинетов. Нужно изменить приоритеты. Нужны реформы не ради презентаций, а ради людей. В первую очередь, это вопрос восстановления мира", - заявил политик.

Он напомнил, что в парламенте Оппозиционной платформой - За життя зарегистрирован пакет законопроектов, направленных на выполнение Минских соглашений - плана мира, который ещё раз был подтверждён на парижском саммите "Нормандской четвёрки".

"Ещё одна важная задача - улучшение жизни граждан. Необходимо сделать то, чего не могли сделать предшественники, - повышение зарплат и пенсий, снижение тарифов", - объяснил народный депутат.

"Третья задача правительства - развитие экономики и создание рабочих мест. Нужно остановить падение промышленного производства, восстановить экономические связи со странами СНГ. Это поможет быстро восстановить промышленность и решить проблему безработицы", - резюмировал Сергей Левочкин.