Не нужно всем измерять температуру, - в Минздраве дали рекомендации для учебных заведений по коронавирусу

В то время, как в дошкольных заведениях Киева при подготовке к 8 марта начали измерять температуру и не пускать родителей в заведения, в Министерстве здравоохранения рассказали о настоящих рекомендациях для учебных заведений по коронавирусу. Об этом передает hromadske.

Заместитель директора департамента образования и науки Киева Татьяна Шкурова в комментариях журналистам рассказала, что согласно советам МЗ, в КГГА попросили руководство школ и детских садов ограничить доступ посторонних людей в коридоры и помещения учреждений. Это касается и родителей, которые забирают детей, аргументировав это тем, что взрослые могут являться носителями вирусов.

"Это обычная мера предосторожности, которую мы используем при любых карантинах, вспышках ОРВИ. Родители могут забрать своих детей возле школы. Лучше не заходить в закрытое помещение, где много людей", — пояснила Татьяна Шкурова.

На вопрос, советовали ли в департаменте подписывать документы о том, что на массовых мероприятиях (например, утренники к 8 марта) родители сами несут ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей, заместитель ответила, что такого требования не было.

По словам Шкуровой, это инициатива руководства заведения, которое "решило переложить ответственность с себя на родителей". Такую инициативу обещают исправить.

"С одной стороны, не отказать родителям в празднике, хотя они сами должны понимать, что лучше избежать собраний на всякий случай. Это формальные подходы к выполнению своих обязанностей. Мы объясним директорам учреждений, что такого быть не может", — отметила чиновница.

Также Татьяна Шкурова рассказала, что не было рекомендаций мерить всем детям в школах и садиках температуру. А родители не обязаны покупать термометры. Зато КГГА ввели пятиминутки.

"Первые и последние 5 минут обучения учитель должен спросить у детей о самочувствии. Если кто-то пожалуется на плохое самочувствие, то измерить температуру в медицинском пункте или у ответственного человека, если нет медицинской сестры. В школах и садиках градусник не один. Мы попросили сотрудников подготовить весь арсенал", — пояснила Шкурова.

Также в департаменте образования и науки добавили, что о временном приостановлении обучения речи не идет. Ситуация с ОРВИ контролируемая и стабилизировалась, а случай коронавируса в Украине зафиксировали только один.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав запретил массовые мероприятия в некоторых регионах страны из-за коронавируса.