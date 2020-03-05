Венедиктова не назначала прокуроров в расследуемых ГБР производствах, — Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора опровергает заявление временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирины Венедиктовой о неназначении прокуроров в уголовных производствах, расследуемых ГБР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Офис Генпрокурора считает необходимым сообщить, что информация, озвученная врио директора ГБР И. Венедиктовой на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта, о якобы неназначении прокуроров в более тысячи уголовных производств, которые расследуются следователями ГБР, не соответствует действительности", - сказано в нем.

Отмечается, что причиной этому послужила проблема несвоевременного направления следователями территориальных управлений ГБР в прокуратуру сообщения о начале досудебного расследования, а также ненадлежащее определение руководителями ГБР руководителя органа прокуратуры.

В частности, вместо региональной прокуратуры определяется Офис генерального прокурора.

Согласно сообщению, это делает невозможным надлежащее и своевременное обеспечение организации работы прокуроров в форме процессуального руководства.

Указано, что таким образом, в силу технических возможностей Единого реестра досудебных расследований, руководители региональных прокуратур не видят этих производств, поэтому происходят задержки с назначением прокуроров.

Отмечается, что это происходит несмотря на неоднократно направленные в ГБР письма о порядке направления уведомлений о начале досудебных расследований для определения прокуроров в указанных производствах.

Офис генпрокурора добавил, что вышеуказанные обстоятельства не принесли вреда в каком-либо из уголовных производств и не повлияли на процесс сбора доказательств.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой.

Тем временем СБУ и Генпрокуратура подозревают руководительницу киевского ГАСКа Оксану Попович в махинациях.