Венедиктова не назначала прокуроров в расследуемых ГБР производствах, — Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора опровергает заявление временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирины Венедиктовой о неназначении прокуроров в уголовных производствах, расследуемых ГБР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини. "Офис Генпрокурора считает необходимым сообщить, что информация, озвученная врио директора ГБР И. Венедиктовой на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 4 марта, о якобы неназначении прокуроров в более тысячи уголовных производств, которые расследуются следователями ГБР, не соответствует действительности", - сказано в нем. Отмечается, что причиной этому послужила проблема несвоевременного направления следователями территориальных управлений ГБР в прокуратуру сообщения о начале досудебного расследования, а также ненадлежащее определение руководителями ГБР руководителя органа прокуратуры. В частности, вместо региональной прокуратуры определяется Офис генерального прокурора. Согласно сообщению, это делает невозможным надлежащее и своевременное обеспечение организации работы прокуроров в форме процессуального руководства. Указано, что таким образом, в силу технических возможностей Единого реестра досудебных расследований, руководители региональных прокуратур не видят этих производств, поэтому происходят задержки с назначением прокуроров. Отмечается, что это происходит несмотря на неоднократно направленные в ГБР письма о порядке направления уведомлений о начале досудебных расследований для определения прокуроров в указанных производствах. Офис генпрокурора добавил, что вышеуказанные обстоятельства не принесли вреда в каком-либо из уголовных производств и не повлияли на процесс сбора доказательств. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора отказался открывать дело о возможных злоупотреблениях Венедиктовой. Тем временем СБУ и Генпрокуратура подозревают руководительницу киевского ГАСКа Оксану Попович в махинациях.