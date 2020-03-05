Львов выделил 9 млн гривен на покупку аппарата для лечения больных пневмонией

Исполнительный комитет Львовского городского совета выделил 9 млн гривен на покупку аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Такое решение принято на заседании исполкома, передают Українські Новини.

Аппарат предназначен для лечения больных пневмонией, которая может возникнуть как осложнение при коронавирусе.

Аппарат будет установлен в Львовской городской больнице скорой помощи.

Как сообщали Українські Новини, Львов создал штаб оперативного реагирования и принятия решений по поводу ситуации с коронавирусом.