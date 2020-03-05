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05 марта 2020, четверг, 15:27 132
Общество 2020-03-05T17:00:04+02:00
Українські Новини
Львов рекомендует перенести массовые мероприятия из-за коронавируса

Львов рекомендует перенести массовые мероприятия из-за коронавируса

Василь Трухан
Массовые мероприятия, Коронавирус, коронавирус в Украине
Скриншот видео CBS News
Скриншот видео CBS News

Львовский городской штаб по принятию решений в условиях угрозы эпидемии коронавируса рекомендует перенести проведение во Львове массовых мероприятий, спортивных соревнований, а также ограничить командировки за границу на неопределенное время. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Этот вопрос подняла руководительница штаба, заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная, поскольку вскоре во Львове должны проходить открытые кубки города по различным видам спорта, пасхальные ярмарки и тому подобное.

Советник мэра Львова Олег Березюк рекомендовал брать пример с городов Европы, перенесших проведения массовых мероприятий на неопределенный срок.

"На прошлой неделе у нас должна была состояться большая конференция с участием делегации из Турина. Но поскольку там произошло возгорание коронавируса, то сами гости из Италии отнеслись с пониманием к переносу этого мероприятия на неопределенный срок", - сообщила начальник управления культуры Львовского горсовета Кристина Береговская.

По ее словам, также важно правильно урегулировать вопрос с командировкой за границу.

"Наши коллеги из Германии работают по также схеме: после командировки за границу человек не выходит на работу, а в течение недели остается дома на домашней обсервации. Нам нужно выстроить свою стратегию действий", - сказала она.

На заседании штаба было принято решение рекомендовать перенос массовых мероприятий во Львове и максимально ограничить командировки за границу на неопределенный срок.

Как сообщали Українські Новини, Львов создал штаб оперативного реагирования и принятия решений по поводу ситуации с коронавирусом.

 

 

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