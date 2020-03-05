Гривна взлетела: официальный курс нацвалюты на 6 марта

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6-9 марта, на 17,54 коп. до 24,7489 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 марта, на 0,68 коп. до 24,9243 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 марта на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Тем временем в феврале население продало валюты на 291,3 млн долларов больше, чем купило.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.