Снег до 10 см, сильные дожди и туман: погода в Украине резко ухудшится

Погода в Украине в четверг 5 марта резко ухудшится. Из-за сильных снегопадов, которые ожидаются в Карпатах, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 марта ночью в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

В то же время, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра местами снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см), местами дождь, в Волынской, Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях, в Киевской и Сумской области туман; на остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное.

На большинстве перевальных участках дорог местами снег, на Абранском и Яблунецком (Закарпатская область) дождь.

Напомним, ранее синоптик предупредила о непростой погоде в Украине из-за резкого похолодания, ветра и дождей со снегом.