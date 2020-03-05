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05 марта 2020, четверг, 09:21 1834 Карта
Общество 2020-03-05T09:22:15+02:00
Українські Новини
Снег до 10 см, сильные дожди и туман: погода в Украине резко ухудшится

Снег до 10 см, сильные дожди и туман: погода в Украине резко ухудшится

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Снегопад, Укравтодор, Штормовое предупреждение, Укргидрометцентр, ГосЧС, Непогода в Украине, погода в Украине, погода в Карпатах
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net
Снегопад в Одессе. Фото: dumskaya.net

Погода в Украине в четверг 5 марта резко ухудшится. Из-за сильных снегопадов, которые ожидаются в Карпатах, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 марта ночью в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

В то же время, в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что по состоянию на 6 утра местами снег в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см), местами дождь, в Волынской, Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях, в Киевской и Сумской области туман; на остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха +4+7, в западной части -2+2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое, в Ивано-Франковской области местами заснеженное.

На большинстве перевальных участках дорог местами снег, на Абранском и Яблунецком (Закарпатская область) дождь.

Напомним, ранее синоптик предупредила о непростой погоде в Украине из-за резкого похолодания, ветра и дождей со снегом.

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