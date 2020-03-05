подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 08:42 1162
Силовые структуры 2020-03-05T08:42:33+02:00
Українські Новини
Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ

Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ

Анна Рудык
Верховная Рада, Генштаб, Генштаб ВСУ, главнокомандующий
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ввела его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года.

За принятие законопроекта №3015 за основу проголосовали 293 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 292 депутата, передают Українськi Новини.

Также ускоряется введение новых видов и родов войск.

Соответствующие изменения вносятся в Закон "О национальной безопасности Украины" от 21 июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что закон разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения ВСУ по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщали Українськi Новини, закон "О национальной безопасности Украины" от 21 июня 2018 года (вступил в силу 8 июля 2018 года) предусматривает вступление в силу с 2021 года норм о разграничении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ и видах отдельных родов войск.

Главнокомандующий является самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, он назначается на должность и увольняется Президентом.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему, также главнокомандующему подчиняется командующий Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский 21 мая 2019 года назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Больше новостей о: Верховная Рада Генштаб Генштаб ВСУ главнокомандующий

Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке
Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ
Новости
Снег до 10 см, сильные дожди и туман: погода в Украине резко ухудшится 09:21 Карта
Коронавирусом заразились уже больше 95 тыс. человек. Данные на 5 марта 09:10 Карта
Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза 09:05
Операторы ГРC со второй половины января не пользуются услугами балансировки "Оператора ГТС Украины", - РГК 09:00
Количество пользователей "Личного кабинета" на Житомирщине выросло до 105 тыс. 08:53 Пресс-релиз
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
больше новостей
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе, ранены 4 военных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok