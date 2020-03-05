Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генштаба ВСУ

Верховная Рада ускорила разделение должностей Главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ввела его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года.

За принятие законопроекта №3015 за основу проголосовали 293 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 292 депутата, передают Українськi Новини.

Также ускоряется введение новых видов и родов войск.

Соответствующие изменения вносятся в Закон "О национальной безопасности Украины" от 21 июня 2018 года.

В пояснительной записке отмечается, что закон разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения ВСУ по стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщали Українськi Новини, закон "О национальной безопасности Украины" от 21 июня 2018 года (вступил в силу 8 июля 2018 года) предусматривает вступление в силу с 2021 года норм о разграничении должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ и видах отдельных родов войск.

Главнокомандующий является самым высоким военным должностным лицом в Вооруженных силах, он назначается на должность и увольняется Президентом.

Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему, также главнокомандующему подчиняется командующий Объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский 21 мая 2019 года назначил начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.