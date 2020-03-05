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05 березня 2020, четвер, 06:15 6
Lifestyle 2020-03-05T06:45:02+02:00
Українські Новини
Користь і краса. Ідеї подарунків вчитель на 8 березня

Користь і краса. Ідеї подарунків вчитель на 8 березня

Кира Молчанова
Школа, педагоги, 8 березня, Вчителька, Подарунки на 8 березня
Подарунок. Фото: pixabay
Подарунок. Фото: pixabay

Дарувати чи не дарувати подарунки вчителям на 8 березня — питання складне і дискусійне. З одного боку, побори в школі — це погано. З іншого, 8 березня — це довгоочікуване і всіма улюблене свято. В Україні більшість учителів — жінки, тому свято в школі перетворюється на непросту задачу для учнів і батьків. Є кілька варіантів подарунків, які стануть безпрограшними для Міжнародного жіночого дня в школі.

Те, що стане в нагоді в класі

Як би добре школа не забезпечувала класні кабінети наочними посібниками, картами та обладнанням, завжди знайдеться щось, що може вдосконалити освітній процес. Вчителю географії можна подарувати новий глобус або набір карт. Вчителю літератури — портрети письменників. Вчителю фізкультури — нові м'ячі. Головне — спочатку поговорити з самою викладачкою і з'ясувати, що допоможе їй проводити уроки.

Приємні дрібниці

Педагоги будуть раді милим дрібниям, які просто порадують у святковий день. Наприклад, це можуть бути цукерки або ароматний чай. Велика листівка, зроблена своїми руками, буде не тільки оригінальним подарунком, але й доведе, що на хороший подарунок можна не витрачатися. Можна дати волю фантазії і подарувати вчительці відеокліп про неї: учні самі можуть співати і грати музику, знімати моменти шкільного життя, а потім презентувати свій ролик перед усім класом разом з привітаннями улюбленому педагогу.

Подарунковий сертифікат

Коли виникають труднощі з тим, що подарувати, краще надати право вибору самої винуватиці свята. Хорошим подарунком буде сертифікат в книгарню чи магазин канцтоварів. Якщо між учнями та викладачем встановилися дружні стосунки, то можна подарувати і "особистий" сертифікат. Наприклад, в магазин парфумерії або косметики. Головне, розуміти, що вчительці потрібен такий подарунок.

Подарунок для самовдосконалення

Гарним подарунком буде сертифікат на проходження курсів підвищення кваліфікації або навчання чомусь новому. Наприклад, іспанської мови, гончарної справи, малювання, ораторського мистецтва або веб-дизайну. Важливо розуміти, що цікавить вчительку і  чи буде у неї час ходити на такі курси. Подарунок для самовдосконалення дасть зрозуміти, що учням не байдужі інтереси педагога.

А ось дарувати квіти — це не просто дорого і банально, але ще подобається далеко не всім педагогам. Букет квітів буде радувати недовго і навряд чи покаже, що діти добре знають свою вчительку.

Раніше Українські Новини розповіли, що подарувати людині за 100 гривень і що подарувати тому, у кого все є.

 

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