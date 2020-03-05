Продолжается первая неделя Великого поста, и Українські Новини помогают сделать его вкусным. Одним из лучших постных блюд является полезный фалафель - представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых (обычно нута). Это и национальный израильский стрит-фуд, и прекрасное второе блюдо, насыщенное растительными белками. Фалафель родился в еще в древнем Египте, потом появился в Сирии, Ливане и других ближневосточных странах. А вот израильтяне стали первыми, превратившими эти жареные шарики в новое незнакомое востоку блюдо – фалафель в пите или лепешке, засыпая его сверху овощами и добавляя соус. Приготовим и мы сегодня фалафель в лаваше с овощами! Ингридиенты для фалафеля: 200 гр. мелкого нута 1.5 стакана нарезанной кинзы 1 небольшая луковица 2 зубчика чеснока 1 неполная ложечка соли 1\/2 ложечки сахара 1 ложечка кумина 1 ложечка порошка соды1 ложка муки Горсть кунжутных семечек Масло для фритюра Приготовление фалафеля: Нут (маленький сорт) промыть и замочить в большом количестве холодной воды минимум на 12 часов , а лучше на сутки. Готовый, настоявшийся нут опять промыть, слить всю воду и пересыпать его в кухонный комбайн. Туда же добавить лук, чеснок и кинзу. Тщательно перемолоть, но не совсем в однородную гладкую кашу. Так, чтобы нут можно было почувствовать на зуб. Смесь должна быть зернистая. Готовую смесь переложить в миску. Добавить специи, муку и семечки. Тщательно перемешать и дать этой готовой смеси постоять хотя бы пол часа, а лучше час, но не в холодильнике. К перемолотой смеси добавляем муку и специи. Вылепить шарики и жарить их во фритюре, примерно 3-5 минут в зависимости от их размера. Фалафель. Фото: vkusnoisrael.com Ингридиенты для овощной начинки: Лаваш тонкий 8 шт. Лук фиолетовый 2 шт. Огурцы 4 шт. Помидоры 6 шт. Салат ромэн 60 г Приготовление начинки для лаваша: 1 луковицу тонко нарезать. Нарезать кольцами 2 огурца и дольками 3 помидора. Салат хорошо помыть и разобрать на листья. Лаваш положить на тарелку, сверху выложить огурец, помидоры и лук. Распределяя овощи таким образом, чтобы нижнюю часть лаваша можно было завернуть. Затем выложить листья салата и 3 нутовых котлеты. Полить соусом и завернуть начинку в лаваш. Вначале завернуть нижнюю часть, а затем перейти к краям. Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.