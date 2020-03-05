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05 марта 2020, четверг, 06:00 507
Жизнь 2020-03-05T07:30:02+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: рецепт фалафеля с овощами в лаваше

Вкусный пост-2020: рецепт фалафеля с овощами в лаваше

Ольга Фандорина
Великий пост, Постные блюда, Великий пост-2020, Фалафель
Фалафель в лаваше. Фото: pinterest.com
Фалафель в лаваше. Фото: pinterest.com

Продолжается первая неделя Великого поста, и Українські Новини помогают сделать его вкусным. Одним из лучших постных блюд является полезный фалафель - представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых (обычно нута). Это и национальный израильский стрит-фуд, и прекрасное второе блюдо, насыщенное растительными белками. 

Фалафель родился в еще в древнем Египте, потом появился в Сирии, Ливане и других ближневосточных странах. А вот израильтяне стали первыми, превратившими эти жареные шарики в новое незнакомое востоку блюдо – фалафель в пите или лепешке, засыпая его сверху овощами и добавляя соус. Приготовим и мы сегодня фалафель в лаваше с овощами!

Ингридиенты для фалафеля: 

  • 200 гр. мелкого нута
  • 1.5 стакана нарезанной кинзы
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 неполная ложечка соли
  • 1/2 ложечки сахара
  • 1 ложечка кумина
  • 1 ложечка порошка соды

    1 ложка муки

  • Горсть кунжутных семечек
  • Масло для фритюра

Приготовление фалафеля:

Нут (маленький сорт) промыть и замочить в большом количестве холодной воды минимум на 12 часов , а лучше на сутки. Готовый, настоявшийся нут опять промыть, слить всю воду и пересыпать его в кухонный комбайн. Туда же добавить лук, чеснок и кинзу.

Тщательно перемолоть, но не совсем в однородную гладкую кашу. Так, чтобы нут можно было почувствовать на зуб. Смесь должна быть зернистая.

Готовую смесь переложить в миску. Добавить специи, муку и семечки. Тщательно перемешать и дать этой готовой смеси постоять хотя бы пол часа, а лучше час, но не в холодильнике.

К перемолотой смеси добавляем муку и специи.

Вылепить шарики и жарить их во фритюре, примерно 3-5 минут в зависимости от их размера. 

Фалафель. Фото: vkusnoisrael.comФалафель. Фото: vkusnoisrael.com

Ингридиенты для овощной начинки:

  • Лаваш тонкий 8 шт.
  • Лук фиолетовый 2 шт.
  • Огурцы 4 шт.
  • Помидоры 6 шт.
  • Салат ромэн 60 г

Приготовление начинки для лаваша:

1 луковицу тонко нарезать.

Нарезать кольцами 2 огурца и дольками 3 помидора. Салат хорошо помыть и разобрать на листья. Лаваш положить на тарелку, сверху выложить огурец, помидоры и лук. Распределяя овощи таким образом, чтобы нижнюю часть лаваша можно было завернуть.

Затем выложить листья салата и 3 нутовых котлеты.

Полить соусом и завернуть начинку в лаваш. Вначале завернуть нижнюю часть, а затем перейти к краям.

Напомним, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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