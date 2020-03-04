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04 марта 2020, среда, 21:00 312
Общество 2020-03-04T21:00:01+02:00
Українські Новини
Майское тепло, местами мокрый снег и дожди: прогноз погоды на 5 марта

Майское тепло, местами мокрый снег и дожди: прогноз погоды на 5 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Кот. Фото: boxfon.uа
Кот. Фото: boxfon.uа

5 марта в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах, ночью сильный снег, днем умеренный снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве ночью дождь и мокрый снег, днем дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Киев утром накрыл густой туман.

А 4 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

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