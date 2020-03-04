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  • Главный конкурент Трампа Майкл Блумберг проиграл в предвыборной гонке и поддержал Байдена
04 марта 2020, среда, 18:38 73
Америка 2020-03-04T18:38:31+02:00
Українські Новини
Главный конкурент Трампа Майкл Блумберг проиграл в предвыборной гонке и поддержал Байдена

Главный конкурент Трампа Майкл Блумберг проиграл в предвыборной гонке и поддержал Байдена

Елизавета Кесельман
США, Джо Байден, Майкл Блумберг, Выборы в США, Дональд Трамп
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com
Майкл Блумберг. Фото: ftime.com

Миллиардер Майкл Блумберг, заявивший ранее, что ради проигрыша Трампа на президентских выборах готов потратить миллиард долларов, объявил о выходе из предвыборных соревнований за номинацию от Демократической партии США, а также поддержал бывшего бывшего вице-президента и сенатора от штата Делавэр – Джозефа Байдена. Об этом передает Associated Press.

В частности, данное решение Блумберг принял после неутешительных для себя результатов во время "супервторника" 3 марта — тогда на партийных выборах, где голосовали за претендентов на номинацию от Демократической партии и одновременно 14 штатов и Американское Самоа.

Несмотря на вложенные более полмиллиарда долларов в предвыборную кампанию, Блумберг победил только на Американском Самоа и набрал несколько кандидатов в других штатах. При этом он потратил на рекламу в этих штатах около $180 млн — больше других претендентов на номинацию.

В своей заявлении Блумберг отметил, что после результатов голосования 3 марта для него "не существует реального пути получить номинацию (Демократической партии — ред.)".

"Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединением вокруг кандидата, который имеет лучшие шансы достичь этой победы. После вчерашнего (3 марта — ред.) голосования стало понятно, что таким кандидатом является мой друг и выдающийся американец — Джо Байден", — сказал он.

Ранее в пользу Байдена снялись с выборов Пит Буттиджич, мэр города Саус-Бенд штата Индиана, и Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота. Таким образом, единственным серьезным конкурентом Байдена остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Президент США Дональд Трамп успел отреагировать на решение Блумберга в Twitter.

 "Я мог бы ему давным-давно сказать, что у него нет необходимых задатков, чтобы стать президентом, и он бы сэкономил себе миллиард долларов", — отметил Трамп и заявил, что поддержка Блумбергом Байдена "не сработает".

Как сообщали Українські Новини, Блумберга обвинили в эксплуатации заключенных для своей предвыборной кампании на пост президента США. 

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