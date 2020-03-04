Зеленський заявляє про неготовність до 2-го етапу медреформи

Під час виступу у Верховній Раді, де обговорюється новий Кабмін, президент Володимир Зеленський заявляє, що більшість не готова до другого етапу медичної реформи, передають Українські Новини.

"Потрібно мати мужність і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що майже щодня відбуваються протести в різних медичних установах, а клієнти та персонал бояться закриття лікарень.

При цьому, на думку Зеленського, місцева влада не готова брати на себе повноваження з вирішення проблем.

У той же час Президент подякував міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій за те, що вона вирішила проходити обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах (Полтавська область).

Другий етап медреформи передбачає укладення кожною медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

Як повідомляли Українські Новини, Національна служба охорони здоров'я (НСЗУ) почала укладати договори на програму реімбурсації в 2020 році.

30 січня 2018 набув чинності закон про введення системи гарантій для оплати медичних послуг за кошти державного бюджету.

Він передбачає створення Нацслужбы здоров'я.

В 2017 колишній Президент Петро Порошенко підписав закон "Про державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів" (так звану медичну реформу).