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04 березня 2020, середа, 16:56 11
Верховна Рада і партії 2020-03-04T17:30:04+02:00
Українські Новини
Зеленський заявляє про неготовність до 2-го етапу медреформи

Зеленський заявляє про неготовність до 2-го етапу медреформи

Елизавета Кесельман
Верховна Рада України, Медична реформа, Володимир Зеленський, засідання Верховної Ради, Кабиін
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція
Володимир Зеленський у Раді. Скріншот: трансляція

Під час виступу у Верховній Раді, де обговорюється новий Кабмін, президент Володимир Зеленський заявляє, що більшість не готова до другого етапу медичної реформи, передають Українські Новини.

"Потрібно мати мужність і визнати, що багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи 1 квітня", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що майже щодня відбуваються протести в різних медичних установах, а клієнти та персонал бояться закриття лікарень.

При цьому, на думку Зеленського, місцева влада не готова брати на себе повноваження з вирішення проблем.

У той же час Президент подякував міністру охорони здоров'я Зоряні Скалецькій за те, що вона вирішила проходити обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах (Полтавська область).

Другий етап медреформи передбачає укладення кожною медустановою договорів з Національною службою здоров'я України і отримання грошей за надані послуги.

Як повідомляли Українські Новини, Національна служба охорони здоров'я (НСЗУ) почала укладати договори на програму реімбурсації в 2020 році.

30 січня 2018 набув чинності закон про введення системи гарантій для оплати медичних послуг за кошти державного бюджету.

Він передбачає створення Нацслужбы здоров'я.

В 2017 колишній Президент Петро Порошенко підписав закон "Про державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів" (так звану медичну реформу).

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