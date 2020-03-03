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03 марта 2020, вторник, 17:27 29
Экономика 2020-03-03T17:29:10+02:00
Українські Новини
На содержание каждой коровы планируют выделять по 5 тыс. гривен

На содержание каждой коровы планируют выделять по 5 тыс. гривен

Таня Войтюк
Минэкономики, Корова, Ферма, Дотации
На содержание коров выделят по 5тыс. гривен. Фото: freepik
На содержание коров выделят по 5тыс. гривен. Фото: freepik

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства инициирует выделение 5 тыс. гривен дотации семейным фермам на содержание ими каждой коровы.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"По инициативе общественности, которая подала соответствующие обращение, Минэкономики планирует дотировать семейные фермы, которые содержат от 5 до 25 КРС (голов крупного рогатого скота) молочного направления", - сказано в нем.

Минэкономики разработало изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств, которые, в частности, заключаются в предоставлении специальной бюджетной дотации на содержание коров фермам.

Предполагается, что дотация за содержание коров предоставляется на безвозвратной основе за каждую, имеющуюся по состоянию на 1 июля текущего года корову, в размере 5 тыс. гривен за одну голову.

Отмечается, что новое направление поддержки позволит дотировать фермерским хозяйствам около 20 тыс. голов КРС при условии выделения бюджетных средств на эти цели в объеме 100 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост валового внутреннего продукта в 2019 году в 3,3%.

Также Минэкономики хочет ввести единый минимальный налог за землю для агропроизводителей.

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