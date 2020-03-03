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03 марта 2020, вторник, 16:08 579
Медицина 2020-03-03T16:08:17+02:00
Українські Новини
"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

"Дарница" ускорила процесс разработки препаратов благодаря SAP/OpenText

Ирина Дорофейчук
Дарница, Андрей Обризан, Фармацевтическая компания
Фармкомпания
Фармкомпания "Дарница". Фото: пресс-служба

Фармацевтическая компания "Дарница" внедрила информационную систему на платформе продуктов компании SAP/OpenText. Благодаря этому компания стала одним из первых участников фармрынка, которая осуществляет электронный документооборот для создания досье на лекарственные средства в соответствии с фармацевтическими стандартами, принятыми в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки.

Как сообщила пресс-служба компании, еще в 2019 году "Дарница" перевела регистрационное досье лекарственных средств в цифровую форму. По словам генерального директора компании Андрея Обризана, диджитализация процессов разработки, регистрации и производства фармацевтической продукции является ключевым элементом плана роста "Дарницы".

"В создание цифровой экосистемы жизненного цикла лекарственных средств мы инвестировали более 1 млн евро. Благодаря решениям от SAP и OpenText мы усовершенствовали контроль качества наших производственных систем, получили конкурентные преимущества в процессах разработки и производства, а также упростили процедуру регистрации продукции для выхода на новые рынки", - отметил Обризан.

Директор по информационным технологиям Андрей Романенко, отметил, что именно опыт SAP/OpenText в фармацевтической области по реализации таких проектов стал фактором, определившим их как технологических партнеров "Дарницы".

"Техническая масштабируемость платформы от SAP и Open Text позволит хранить значительные массивы контента. Следующим этапом мы планируем совершенствовать производственные процессы, чтобы создать эффективную безбумажную экосистему в "Дарнице", - подчеркнул Романенко.

В свою очередь, директор SAP Ukraine Максим Матяш напомнил, что сотрудничество с компанией "Дарница" началось еще в 2013 году.

"Благодаря использованию SAP ECM by OpenText "Дарница" построила целостную и интегрированную систему, соответствующую нормативным требованиям других стран. Наш партнер будет иметь возможность расширить географию сбыта на таких жестко регулируемых рынках, как ЕС и США", - добавил Матяш.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

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