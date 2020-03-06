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  • Нежный, яркий, с изюминкой: идеи маникюра на 8 Марта, которые не останутся без внимания в праздник
06 марта 2020, пятница, 06:00 120
Жизнь 2020-03-06T06:00:01+02:00
Українські Новини
Нежный, яркий, с изюминкой: идеи маникюра на 8 Марта, которые не останутся без внимания в праздник

Нежный, яркий, с изюминкой: идеи маникюра на 8 Марта, которые не останутся без внимания в праздник

Анна Рудык
Маникюр, Идеи для маникюра, Ногти, маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм/originails.studio
Маникюр на 8 Марта. Фото: Инстаграм/originails.studio

Приближается первый весенний праздник - 8 марта, благодаря которому украинцы будут отдыхать 10 дней в марте. Большинство женщин готовятся к этому дню, чтобы принимать поздравления в лучшем виде. Кроме маникюра, который освежит любой образ и нейл-арта для весеннего настроения, Українські Новини собрали подборку маникюра к 8 Марта-2020.

В Украину наконец пришла теплая и солнечная погода, которая продержится и в праздник весны и будет способствовать хорошему настроению для подготовки к 8 Марта. Одним из самых распространенных вариантов маникюра к 8 Марта является цветочная роспись, она в совокупности со светлым оттенком покрытия создаст нежный и воздушный образ.

Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм/master.kristi Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм/master.kristi

Весенний нежный маникюр. Фото: Инстаграм/beauty23b Весенний нежный маникюр. Фото: Инстаграм/beauty23b

Светлый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilkiСветлый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilki

Нежный маникюр к 8 Марта. Фото: Инстаграм/nailsofthedayНежный маникюр к 8 Марта. Фото: Инстаграм/nailsoftheday

Маникюр с лавандой. Фото: Инстаграм/nailsofthedayМаникюр с лавандой. Фото: Инстаграм/nailsoftheday

Нежно-розовый маникюр. Фото: Инстаграм/nai_lsdesignsНежно-розовый маникюр. Фото: Инстаграм/nai_lsdesigns

Градиент на ногтях с цветочным узором. Фото: Инстаграм/beauty23bГрадиент на ногтях с цветочным узором. Фото: Инстаграм/beauty23b

И, конечно же, однотонные, приятные глазу оттенки маникюра также украсят праздничный образ. У многих 8 Марта ассоциируется с мимозами, поэтому можно сделать ногти “цветочными” и без принтов.

Желтый маникюр. Фото: Инстаграм/tyrkova_anaЖелтый маникюр. Фото: Инстаграм/tyrkova_ana

Сиреневый маникюр. Фото: Инстаграм/profline_krgСиреневый маникюр. Фото: Инстаграм/profline_krg

Лимонные ногти. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilkiЛимонные ногти. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilki

Вишневый маникюр. Фото: Инстаграм/saori_99Вишневый маникюр. Фото: Инстаграм/saori_99

Необычные рисунки и орнаменты

Геометрия на ногтях. Фото: Инстаграм/your_gold_fishkaГеометрия на ногтях. Фото: Инстаграм/your_gold_fishka

Рисунок на ногтях. Фото: Инстаграм/nail_gel_minsk_byРисунок на ногтях. Фото: Инстаграм/nail_gel_minsk_by

Нежный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/originails.studioНежный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/originails.studio

Белые ногти с рисунком. Фото: Инстаграм/nai_lsdesignsБелые ногти с рисунком. Фото: Инстаграм/nai_lsdesigns

Как сообщали Українські Новини, 

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