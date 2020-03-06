Нежный, яркий, с изюминкой: идеи маникюра на 8 Марта, которые не останутся без внимания в праздник

Приближается первый весенний праздник - 8 марта, благодаря которому украинцы будут отдыхать 10 дней в марте. Большинство женщин готовятся к этому дню, чтобы принимать поздравления в лучшем виде. Кроме маникюра, который освежит любой образ и нейл-арта для весеннего настроения, Українські Новини собрали подборку маникюра к 8 Марта-2020. В Украину наконец пришла теплая и солнечная погода, которая продержится и в праздник весны и будет способствовать хорошему настроению для подготовки к 8 Марта. Одним из самых распространенных вариантов маникюра к 8 Марта является цветочная роспись, она в совокупности со светлым оттенком покрытия создаст нежный и воздушный образ. Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм\/master.kristi Весенний нежный маникюр. Фото: Инстаграм\/beauty23b Светлый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм\/nail_salon_pilki Нежный маникюр к 8 Марта. Фото: Инстаграм\/nailsoftheday Маникюр с лавандой. Фото: Инстаграм\/nailsoftheday Нежно-розовый маникюр. Фото: Инстаграм\/nai_lsdesigns Градиент на ногтях с цветочным узором. Фото: Инстаграм\/beauty23b И, конечно же, однотонные, приятные глазу оттенки маникюра также украсят праздничный образ. У многих 8 Марта ассоциируется с мимозами, поэтому можно сделать ногти “цветочными” и без принтов. Желтый маникюр. Фото: Инстаграм\/tyrkova_ana Сиреневый маникюр. Фото: Инстаграм\/profline_krg Лимонные ногти. Фото: Инстаграм\/nail_salon_pilki Вишневый маникюр. Фото: Инстаграм\/saori_99 Необычные рисунки и орнаменты Геометрия на ногтях. Фото: Инстаграм\/your_gold_fishka Рисунок на ногтях. Фото: Инстаграм\/nail_gel_minsk_by Нежный весенний маникюр. Фото: Инстаграм\/originails.studio Белые ногти с рисунком. Фото: Инстаграм\/nai_lsdesigns Как сообщали Українські Новини,