Нежный, яркий, с изюминкой: идеи маникюра на 8 Марта, которые не останутся без внимания в праздник

Приближается первый весенний праздник - 8 марта, благодаря которому украинцы будут отдыхать 10 дней в марте. Большинство женщин готовятся к этому дню, чтобы принимать поздравления в лучшем виде. Кроме маникюра, который освежит любой образ и нейл-арта для весеннего настроения, Українські Новини собрали подборку маникюра к 8 Марта-2020.

В Украину наконец пришла теплая и солнечная погода, которая продержится и в праздник весны и будет способствовать хорошему настроению для подготовки к 8 Марта. Одним из самых распространенных вариантов маникюра к 8 Марта является цветочная роспись, она в совокупности со светлым оттенком покрытия создаст нежный и воздушный образ.

Цветочный маникюр. Фото: Инстаграм/master.kristi

Весенний нежный маникюр. Фото: Инстаграм/beauty23b

Светлый маникюр с цветами. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilki

Нежный маникюр к 8 Марта. Фото: Инстаграм/nailsoftheday

Маникюр с лавандой. Фото: Инстаграм/nailsoftheday

Нежно-розовый маникюр. Фото: Инстаграм/nai_lsdesigns

Градиент на ногтях с цветочным узором. Фото: Инстаграм/beauty23b

И, конечно же, однотонные, приятные глазу оттенки маникюра также украсят праздничный образ. У многих 8 Марта ассоциируется с мимозами, поэтому можно сделать ногти “цветочными” и без принтов.

Желтый маникюр. Фото: Инстаграм/tyrkova_ana

Сиреневый маникюр. Фото: Инстаграм/profline_krg

Лимонные ногти. Фото: Инстаграм/nail_salon_pilki

Вишневый маникюр. Фото: Инстаграм/saori_99

Необычные рисунки и орнаменты

Геометрия на ногтях. Фото: Инстаграм/your_gold_fishka

Рисунок на ногтях. Фото: Инстаграм/nail_gel_minsk_by

Нежный весенний маникюр. Фото: Инстаграм/originails.studio

Белые ногти с рисунком. Фото: Инстаграм/nai_lsdesigns

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