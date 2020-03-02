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02 марта 2020, понедельник, 23:24 177
Верховная Рада и партии 2020-03-02T23:24:12+02:00
Українські Новини
Законопроект о референдуме могут опубликовать 4 марта, - Стефанчук

Законопроект о референдуме могут опубликовать 4 марта, - Стефанчук

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Референдум, Руслан Стефанчук, Законопроект о референдуме
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Рабочая группа по разработке законопроекта о референдуме намерена опубликовать документ 4 марта.

Об этом сообщил представитель Президента в Верховной Раде, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы не хотим это делать в каком-то кулуарном стиле. В среду вечером этот законопроект будет вывешен на сайте Верховной Рады Украины", - сказал он.

По его словам, в течение 2 недель после публикации будет проведен круглый стол относительно предложений по изменениям текста законопроекта.

Стефанчук добавил, что документ будет переведен на английский язык и направлен в международные организации, которые специализируются на прямой демократии.

В законопроекте о референдуме будет прописана процедура отмены законов путем народного голосования.

"Мы впервые предлагаем вопрос отмены законов на всенародном референдуме, которые были приняты Верховной Радой Украины, потому что только народ может решать, что может быть, а что нет. Но все ли законы могут быть отменены? Мы провели аналитическое социологическое исследование по поводу того, какие бы вы вынесли вопросы, об отмене каких законов на референдум. Вы будете удивлены, на первом месте почему-то появился вопрос возвращения смертной казни. И мы задумались, может ли европейская страна отменить пункт 6, 13 Европейской конвенции по защите прав человека, основоположных свобод. Поэтому все эти предохранители должны быть молекулярно, скрупулезно прописаны", - отметил зампредседателя Рады.

Как сообщали Українські Новини, 55% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, выступают против продажи земли сельскохозяйственного назначения.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

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