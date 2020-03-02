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02 марта 2020, понедельник, 18:20 445
Общество 2020-03-02T18:20:45+02:00
Українські Новини
В Белоруси уже три случая заражения коронавирусом

В Белоруси уже три случая заражения коронавирусом

Ольга Фандорина
Беларусь, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Беларуси
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Беларуси подтвердили с высокой степенью достоверности три случая заболевания коронавирусом, однако перепроверяют данные в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила замглавы Минздрава Наталья Жукова, передает Интерфакс - Россия.

По ее словам, ведомство решило направить полученные результаты экспертам ВОЗ. 

 "Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты", - отметила Жукова.

Заболевшие  выявлены в Минске и Витебске. В то же время более подробную информацию о них в Минздраве сообщить отказались, сославшись на конфиденциальность данных пациентов.

Медики заявлют, что пораженные новым типом коронавируса чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

Тем временем, болезнь вплотную подобралась с украинским границам: первый случай заболевания зафиксировали в Беларуси.

 

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