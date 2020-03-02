НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой. Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ. "Дело в отношении Гонтаревой закрыли", - сказал он. По его словам, дело закрыто в связи с отсутствием в действиях Гонтаревой состава уголовного правонарушения. Дело было закрыто 27 февраля. Как сообщали Українські Новини, НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации экс-главой НБУ Гонтаревой. Тем временем, Гонтарева не получала от НАПК информации о нарушениях в е-декларации за 2016. Ранее в НАПК сообщили, что выявили нарушения в электронной декларации Валерии Гонтаревой за 2016 год. Напомним, 18 января 2018 года президент Петр Порошенко внес в Раду представление об увольнении главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении вместо нее Якова Смолия. 15 марта Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. Гонтарева не сдержала эмоций во время своего увольнения в Раде.