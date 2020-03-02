"Киборг" донецкого аэропорта и еще 5 семей погибших в АТО военных получили квартиры в Киеве

Государственное управление делами (ГУД) предоставило в 2019 году квартиры в Киеве "киборгу" донецкого аэропорта Олегу Кузьминых и семьям пяти военнослужащих, погибших в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом говорится в ответе ГУД на запрос Українських Новин.

"В 2019 году Государственным управлением делами было предоставлено в пользование жилое помещение (квартира в Киеве) участнику боевых действий, военнослужащему Управления государственной охраны Украины Кузьминых Олегу Владимировичу (на семью в составе четырех лиц) (общая площадь 74,50 кв.м)", - сказано в нем.

Кузьминых – командир батальона аэромобильной бригады, принимавший участие в обороне донецкого аэропорта. В мае 2015 года он был освобожден из плена боевиков.

Его брат Сергей является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Также Госуправление делами предоставило квартиру в Киеве площадью 61,7 кв. м в пользование матери (на семью из трех человек) солдата Андрея Зуева, погибшего в сентябре 2016 года в возрасте 22 лет в Марьинке (Донецкая область) в результате подрыва на взрывном устройстве во время исполнения служебного долга.

Кроме того, ГУД предоставило квартиры в Киеве площадью около 45 кв. м родителям четырех военных, погибших во время обстрелов боевиками под Павлополем 6 августа 2019 от минно-взрывных травм: 20-летних матросов военно-морской пехоты Василия Курдова и Владислава Рака, 23-летнего солдата Сергея Шандры и 30-летнего матроса Александра Шарко.

В 2018 году Госуправление делами никого не обеспечивало жильем, а в 2017 предоставило квартиру Владимиру Жемчугову, освобожденному из плена боевиков.

В 2016 году ГУД предоставило квартиру судье Конституционного Суда Виктору Колисныку и служебное жилье четырем дворникам государственного предприятия "Укржитлосервис".

В 2015 году служебную квартиру по улице Леси Украинки в Печерском районе Киева жилой площадью 112 кв. м получил на то время заместитель руководителя, а сейчас – руководитель ГУД Сергей Борзов.

Как сообщали Українські Новини, Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийства во время подрыва донецкого аэропорта боевиками.

Ранее 20 января Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших при обороне донецкого аэропорта.