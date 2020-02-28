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28 февраля 2020, пятница, 09:50 25
Спорт 2020-02-28T09:51:40+02:00
Українські Новини
Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг

Украинская чемпионка Европы по бегу провалила тест на допинг

Таня Войтюк
Допинг, Олимпиада, Бег, Допинг-скандал, Наталья Прищепа
Наталья Прищепа. Фото: http://academy.ssu.gov.ua
Наталья Прищепа. Фото: http://academy.ssu.gov.ua

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (в девичестве Прищепа), которая бегает на дистанцию в 800 метров, сдала положительную допинг-пробу.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit.

В организме спортсменки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется.

Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.

Подтверждение отстранения Натали Крол на сайте Athletics Integrity UnitПодтверждение отстранения Натали Крол на сайте Athletics Integrity Unit

Прищепа является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019). На Олимпийских играх в 2016 году заняла четырнадцатую строчку в беге на 800 метров.

Как сообщали Українські Новини, WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве из-за несоблюдения Россией антидопинговых правил.

Также WADA отстранило российских спортсменом сразу от двух Олимпийских игр.

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