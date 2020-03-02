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02 березня 2020, понеділок, 10:02 7
Економіка 2020-03-02T10:03:19+02:00
Українські Новини
Котирування акцій Ferrexpo впали на 12,6%

Котирування акцій Ferrexpo впали на 12,6%

Александр Дмитриенко
Ferrexpo, Костянтин Жеваго, котирування на біржі
Костянтин Жеваго. Фото Hubs
Костянтин Жеваго. Фото Hubs

Котирування акцій контролює Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Велика Британія) після тритижневого зростання з 24 по 28 лютого знизилися на 12,6%, або на 0,187 фунта стерлінгів за акцію до 1,2925 фунта стерлінгів/акція.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 24 лютого акції компанії котирувалися на рівні 1,4795 фунта стерлінгів, після чого котирування акцій пішли на зниження, знизившись 25 лютого по 1,42 фунта стерлінгів, 26 лютого - до 1,385 фунта стерлінгів, 27 лютого - до 1,343 фунта стерлінгів і 28 лютого - до 1,2925 фунта стерлінгів.

Угоди укладалися впродовж тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 19,7% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 1,609 фунта стерлінгів).

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Котирування акцій компанії з 27 по 31 січня знизилися на 1,2%, або на 0,017 фунта стерлінгів, за акцію і досягли значення в 1,391 фунта стерлінгів за акцію, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

З 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року котирування акцій Ferrexpo знизилися на 18,3%, або на 0,36 фунтів стерлінгів, до 1,591 фунта стерлінгів за акцію.

У 2019 порівняно з 2018 роком Ferrexpo скоротила виробництво котунів на 0,8%, або на 88 тис. тонн, до 10,518 млн тонн.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виторг на 6% до 1,3 млрд доларів.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила прибуток на 15% до 335 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

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