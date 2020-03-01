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01 марта 2020, воскресенье, 21:16 60
Силовые структуры 2020-03-01T22:10:57+02:00
Українські Новини
Возле Рады прошла первая церемония поднятия флага в честь погибших нацгвардейцев, убийцы которых до сих пор не

Возле Рады прошла первая церемония поднятия флага в честь погибших нацгвардейцев, убийцы которых до сих пор не наказаны

Валерия Драгомирова
МВД, Рада, Нацгвардия, поднятие флага, Смена караула

Министерство внутренних дел и Национальная гвардия ввели церемонию поднятия государственного флага и смены почетного караула у здания Верховной Рады в Киеве по выходным и праздничным дням.

Об этом говорится в сообщении МВД, передают Українські Новини.

"Сегодня, 1 марта, на площади Конституции, возле здания Верховной Рады прошла первая церемония поднятия государственного флага и смена почетного караула Национальной гвардии Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная церемония существует во многих странах мира.
Так, по выходным и праздникам, каждый час в зимнее время и каждые 2 часа в летнее время будет проходить смена караула.

Гвардейцы будут нести службу с 10:00 утра до 18:00.

Кроме этого, отмечается, что это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что эта церемония станет еще одной хорошей украинской традицией.

"31 августа 2015 года на площади Конституции погибли четыре нацгвардейца. В память о них и с уважением к каждому военнослужащему нашего государства по выходным и в праздничные дни Почетный караул будет охранять украинский Парламент", - написал Разумков в Facebook. 

Отметим, что уголовное производство о массовых беспорядках 31 августа до сих пор расследуется, виновные не наказаны. 



Как сообщали Українські Новини, 75% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Вооруженным Силам, при этом Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 70%.

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