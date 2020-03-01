Возле Рады прошла первая церемония поднятия флага в честь погибших нацгвардейцев, убийцы которых до сих пор не наказаны

Министерство внутренних дел и Национальная гвардия ввели церемонию поднятия государственного флага и смены почетного караула у здания Верховной Рады в Киеве по выходным и праздничным дням. Об этом говорится в сообщении МВД, передают Українські Новини."Сегодня, 1 марта, на площади Конституции, возле здания Верховной Рады прошла первая церемония поднятия государственного флага и смена почетного караула Национальной гвардии Украины",- говорится в сообщении.Отмечается, что подобная церемония существует во многих странах мира.Так, по выходным и праздникам, каждый час в зимнее время и каждые 2 часа в летнее время будет проходить смена караула.Гвардейцы будут нести службу с 10:00 утра до 18:00.Кроме этого, отмечается, что это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами парламента в 2015 году, когда взорвалась ручная боевая граната.Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что эта церемония станет еще одной хорошей украинской традицией."31 августа 2015 года на площади Конституции погибли четыре нацгвардейца. В память о них и с уважением к каждому военнослужащему нашего государства по выходным и в праздничные дни Почетный караул будет охранять украинский Парламент", - написал Разумков в Facebook. Отметим, что уголовное производство о массовых беспорядках 31 августа до сих пор расследуется, виновные не наказаны. Как сообщали Українські Новини, 75% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Вооруженным Силам, при этом Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 70%.