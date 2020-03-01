Масленица-2020: рецепт "марокканских" блинчиков, которые не нужно переворачивать

Сегодня празднуется один из самых традиционных и вкусных праздников года Масленица. В преддверии Великого поста так хочется побаловать себя чем-то вкусным, однако блинчики порой бывают ужасно капризными, а уж переворачивать тонкие блины - то еще испытание. Українські Новини предлагают легкий рецепт "Марокканских" блинчиков, которые не нуждаются в переворачивании и готовятся за несколько минут.

Поскольку по вкусу такие блинчики нейтральные, то к ним обязательно требуется соус - любой по вкусу.

Ингридиенты:

250 г манной крупы

40 г пшеничной муки

2 ст.л сахара

Щепотку соли

1 чайную ложку с дрожжей

500 г воды

2 чайных ложки разрыхлителя

Приготовление:

Соединяем все для теста кроме разрыхлителя в миске, размешиваем и пробиваем чуть блендером или венчиком. Накрываем и даём постоять 30 минут. После добавляем разрыхлитель перемешиваем и начинаем печь. На маленький огонь ставим сковороду и выливаем в центр половину половника теста. Жарим с одной стороны.

Ранее мы рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.