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01 марта 2020, воскресенье, 10:30 71
Общество 2020-03-01T10:31:22+02:00
Українські Новини
Масленица-2020: рецепт "марокканских" блинчиков, которые не нужно переворачивать

Масленица-2020: рецепт "марокканских" блинчиков, которые не нужно переворачивать

Ольга Фандорина
Рецепт, Масленица-2020, Рецепт блинов на Масленицу, Блинчики
Марокканские блинчики. Фото: Youtube
Марокканские блинчики. Фото: Youtube

Сегодня празднуется один из самых традиционных и вкусных праздников года Масленица. В преддверии Великого поста так хочется побаловать себя чем-то вкусным, однако блинчики порой бывают ужасно капризными, а уж переворачивать тонкие блины - то еще испытание. Українські Новини предлагают легкий рецепт "Марокканских" блинчиков, которые не нуждаются в переворачивании и готовятся за несколько минут. 

Поскольку по вкусу такие блинчики нейтральные, то к ним обязательно требуется соус - любой по вкусу.

Ингридиенты:

  • 250 г манной крупы
  • 40 г пшеничной муки
  • 2 ст.л сахара
  • Щепотку соли
  • 1 чайную ложку с дрожжей
  • 500 г воды
  • 2 чайных ложки разрыхлителя

Приготовление:

Соединяем все для теста кроме разрыхлителя в миске, размешиваем и пробиваем чуть блендером или венчиком. Накрываем и даём постоять 30 минут. После добавляем разрыхлитель перемешиваем и начинаем печь. На маленький огонь ставим сковороду и выливаем в центр половину половника теста. Жарим с одной стороны.

Ранее мы рассказали о том, как отметить Масленицу без вреда для фигуры, приготовив диетические блины.

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