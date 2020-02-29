Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

С сегодняшнего дня, 29 февраля, в Люксембурге весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным. Об этом пишет DW.

Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.



Напомним, ранее в Днипре вдвое подорожает проезд в трамвае, троллейбусе и метро.



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