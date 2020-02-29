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29 февраля 2020, суббота, 17:52 16
Европа 2020-02-29T17:53:16+02:00
Українські Новини
Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

Люксембург стал первой страной мира с бесплатным общественным транспортом

Валерия Драгомирова
Люксембург, Общественный транспорт, Бесплатный проезд, Разгрузка дороги
Люксембург. Фото: pixabay
Люксембург. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 29 февраля, в Люксембурге весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным. Об этом пишет DW.

Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.


Напомним, ранее в Днипре вдвое подорожает проезд в трамвае, троллейбусе и метро. 

Кроме того, Українські Новини писали, выгодно ли украинцам покупать проездные. А также какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения.

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