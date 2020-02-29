Во Франции из-за коронавируса людям рекомендуют не пожимать руки

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из-за резкой вспышки коронавирсуа следует воздержаться от рукопожатий. Об этом сообщает Reuters. По словам министра, за сутки в стране зафиксировали 19 новых случаев заболевания. Сейчас число инфицированных составляет 58 человек, уточнил он. В качестве мер по предупреждению коронавируса Веран также рекомендовал чаще мыть руки и при чихании использовать одноразовые салфетки. Во Франции после окончания каникул в воскресенье закроют несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа. Это будет сделано, чтобы остановить распространение вируса. Веран призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности. "Защитите себя и своих близких", - сказал чиновник. Как сообщали Українські Новини, ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса. Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.