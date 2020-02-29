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29 февраля 2020, суббота, 08:49 14
Политика 2020-02-29T08:49:01+02:00
Українські Новини
Во Франции из-за коронавируса людям рекомендуют не пожимать руки

Во Франции из-за коронавируса людям рекомендуют не пожимать руки

Ольга Фандорина
Франция, Заражение, Рукопожатие, коронавирус в Европе
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC
Коронавирус. Фото: unsplash.com/CDC

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из-за резкой вспышки коронавирсуа следует воздержаться от рукопожатий. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, за сутки в стране зафиксировали 19 новых случаев заболевания. Сейчас число инфицированных составляет 58 человек, уточнил он.

В качестве мер по предупреждению коронавируса Веран также рекомендовал чаще мыть руки и при чихании использовать одноразовые салфетки.

Во Франции после окончания каникул в воскресенье закроют несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа. Это будет сделано, чтобы остановить распространение вируса.

Веран призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности.

"Защитите себя и своих близких", - сказал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса. 


Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

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