Во Франции из-за коронавируса людям рекомендуют не пожимать руки

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из-за резкой вспышки коронавирсуа следует воздержаться от рукопожатий. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, за сутки в стране зафиксировали 19 новых случаев заболевания. Сейчас число инфицированных составляет 58 человек, уточнил он.

В качестве мер по предупреждению коронавируса Веран также рекомендовал чаще мыть руки и при чихании использовать одноразовые салфетки.

Во Франции после окончания каникул в воскресенье закроют несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа. Это будет сделано, чтобы остановить распространение вируса.

Веран призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности.

"Защитите себя и своих близких", - сказал чиновник.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса.



Тем временем глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.