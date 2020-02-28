Тепло до +11, местами мокрый снег. Прогноз погоды 29 февраля

29 февраля в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5 градусов.В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Погода в Украине 29 февраля. Карта: УкргидрометцентрКак сообщали Українські Новини, синоптики сделали прогноз погоды на март.