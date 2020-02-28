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28 февраля 2020, пятница, 22:15 17 Карта
Общество 2020-02-28T22:15:02+02:00
Українські Новини
Тепло до +11, местами мокрый снег. Прогноз погоды 29 февраля

Тепло до +11, местами мокрый снег. Прогноз погоды 29 февраля

Валерия Драгомирова
Погода, Снег, Мокрый снег, Прогноз погоды, тепло
Кот. Фото: mignews.com.ua
Кот. Фото: mignews.com.ua

29 февраля в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

Погода в Украине 29 февраля. Карта: УкргидрометцентрПогода в Украине 29 февраля. Карта: Укргидрометцентр
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