Тепло до +11, местами мокрый снег. Прогноз погоды 29 февраля

29 февраля в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.



В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5 градусов.



В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов.



В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +4…+6 градусов.



В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.



На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.



В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.



На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.



На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.



В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.



В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

Погода в Украине 29 февраля. Карта: Укргидрометцентр

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