Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока Украина не выполнит 7 пунктов коммюнике, - Пристайко

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", передают Українськi Новини.



"Мы не должны ставить "апрель" и все. Наша задача, чтобы мы выполнили все 7 пунктов", - сказал он.



В частности, министр отметил, что стоит прекратить стрелять, чтобы украинские солдаты не погибали.



Он отметил, что в январе этого года на Донбассе погибло больше солдатов, чем в январе прошлого года.



Также, по словам Пристайко, встреча не может состояться до принятия Верховной Радой законопроекта "об углубленной децентрализации" вместо изменений в Конституцию.



Но он отметил, что рассмотрение законопроекта возможно только после окончания рассмотрения парламентом около 3 тыс. правок по законопроекту "о земле", что отодвигает встречу "нормандского формата".



Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.



Ранее Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат".