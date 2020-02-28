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28 февраля 2020, пятница, 22:45 62
Внешняя политика 2020-02-28T22:45:01+02:00
Українські Новини
Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока Украина не выполнит 7 пунктов коммюнике, - Пристайко

Встреча в "нормандском формате" не состоится, пока Украина не выполнит 7 пунктов коммюнике, - Пристайко

Валерия Драгомирова
нормандский формат, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, Путин
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info
Нормандская четверка. Фото: inform-ua.info

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы не должны ставить "апрель" и все. Наша задача, чтобы мы выполнили все 7 пунктов", - сказал он.

В частности, министр отметил, что стоит прекратить стрелять, чтобы украинские солдаты не погибали.

Он отметил, что в январе этого года на Донбассе погибло больше солдатов, чем в январе прошлого года.

Также, по словам Пристайко, встреча не может состояться до принятия Верховной Радой законопроекта "об углубленной децентрализации" вместо изменений в Конституцию.

Но он отметил, что рассмотрение законопроекта возможно только после окончания рассмотрения парламентом около 3 тыс. правок по законопроекту "о земле", что отодвигает встречу "нормандского формата".

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Ранее Зеленский поговорил с Путиным про следующий "нормандский формат". 

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