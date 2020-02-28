У пассажиров аэропортов "Запорожье" и "Львов" начали круглосуточно проверять температуру

Эпидемиологи Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения начали круглосуточный мониторинг температуры тела пассажиров международного аэропорта "Запорожье".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Запорожья, передают Українськi Новини.



Также вместе с эпидемиологами работает медицинский персонал аэропорта.



"С 26 февраля начала работу круглосуточная бригада эпидемиологов вместе с медиками аэропорта, чтобы проверять пассажиров всех международных рейсов", - говорится в сообщении.



В аэропорту Запорожья принимают 5 международных рейсов - Варшава, Стамбул, Тель-Авив, Минск и Египет.



"Бригада проводит температурный скрининг, сбор анализов, опрос членов экипажа", - говорится в сообщении.



При обнаружении температуры до +38 градусов пассажиру выдают памятку с медицинскими рекомендациями.



Если температура выше, пассажира направляют в санитарно-контрольный пункт аэропорта для дальнейших анализов.



По данным областного лабораторного центра Минздрава, в течение первых 2 дней работы провели мониторинг 1 092 пассажиров.



Случаев высокой температуры не зафиксировано.



Также в аэропорте "Львов" эпидемиологи Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения начали круглосуточный мониторинг температуры тела пассажиров.



Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского городского совета.



Вместе с эпидемиологами работает медицинский персонал аэропорта.



"В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого ввели особый режим безопасности, в связи с распространением в странах Европы острого респираторного вирусного заболевания, вызванного коронавирусом", - сообщил он.



Каждому, кто прилетает во Львов, измеряют температуру специальными инфракрасными бесконтактными термометрами. Процедура занимает не более 10-15 секунд.



Все службы работают слаженно и обеспечены защитными средствами: масками и перчатками.



Пациент, у которого будет лабораторным способом выявлено коронавирус будет госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу.



Как сообщали Українськi Новини, пограничники за сутки, 26 февраля, проверили температуру тела у 13 тыс. человек в аэропортах "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" (Киевская область).



Аэропорт "Запорожье" подготовил карантинные меры на случай прибытия пассажиров с подозрением на коронавирус.