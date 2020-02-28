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  • Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому
28 лютого 2020, пʼятниця, 18:10 4
Економіка 2020-02-28T18:11:29+02:00
Українські Новини
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому

Валерия Драгомирова
Зарплата, декларація, Павло Рябікін
Аеропорт
Аеропорт "Бориспіль". Фото: kbp.а его

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 583,5 тис. гривень зарплати в лютому.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Зокрема, 7 лютого Рябікін отримав 311,2 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Також 21 лютого Рябікін задекларував отримання ще 272,3 тис. гривень зарплати на тому ж підприємстві.

Крім того, він задекларував повернення позички громадянину Олександру Титаренку в розмірі 109 906 гривень, отримання 170,2 тис. гривень доходу від здачі в оренду майна Посольству Ізраїлю в Україні і забезпечувальний платіж за квартиру згідно з попереднім договором купівлі-продажу в розмірі 820 714 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні.

16 січня Павло Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Кабінет Міністрів призначив Рябікіна генеральним директором аеропорту "Бориспіль" 1 березня 2017 року.

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