Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому

Генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 583,5 тис. гривень зарплати в лютому.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.



Зокрема, 7 лютого Рябікін отримав 311,2 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".



Також 21 лютого Рябікін задекларував отримання ще 272,3 тис. гривень зарплати на тому ж підприємстві.



Крім того, він задекларував повернення позички громадянину Олександру Титаренку в розмірі 109 906 гривень, отримання 170,2 тис. гривень доходу від здачі в оренду майна Посольству Ізраїлю в Україні і забезпечувальний платіж за квартиру згідно з попереднім договором купівлі-продажу в розмірі 820 714 гривень.



Як повідомляли Українські Новини, Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні.



16 січня Павло Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".



Кабінет Міністрів призначив Рябікіна генеральним директором аеропорту "Бориспіль" 1 березня 2017 року.