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28 февраля 2020, пятница, 17:51 40
Внешняя политика 2020-02-28T17:51:42+02:00
Українські Новини
Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта

Министр иностранных дел Канады Шампань встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко в Киеве 4-6 марта

Елизавета Кесельман
Украина, Канада, Шампань, Франсуа-Филипп Шампань
Франсуа-Филипп Шампань.Фото: facebook/FPChampagneSMC
Франсуа-Филипп Шампань.Фото: facebook/FPChampagneSMC

Министр иностранных дел канады Франсуа-Филипп Шампань посетит Украину 4-6 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Канады, передают Українськi Новини.

"Франсуа-Филипп Шампань, министр иностранных дел, будет пребывать в Латвии со 2 по 3 марта 2020 года, перед тем как посетить Украину с 4 по 6 марта и Польшу 6 марта", - сказано в нем.

В Киеве он проведет встречи с Президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"Они обсудят тесные связи между двумя странами, продолжающиеся угрозы безопасности и территориальной целостности Украины, а также поддержку экономических и демократических реформ в Украине. Министр Шампань также поговорит со своим коллегой о совместной реакции на трагедию рейса PS752", - сказано в сообщении.

Также министр посетит Яворовский центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где канадские войска участвуют в учебной операции UNIFIER.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время телефонного разговора выразил соболезнования премьер-министру Канады Джастину Трюдо в связи с гибелью 63 граждан Канады в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

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