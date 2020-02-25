Полезные, вкусные, незаменимые. Супрун рассказала о свойствах пряностей

В мире насчитывается около сотни специй. Часть из них уже давно прописались на украинских кухнях. Вместе с этим, в нашей культуре есть много запретов, связанных с приправами. И хотя специи и ароматические травы лекарственными препаратами не являются, специи могут быть полезными для здоровья.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала Уляна Супрун.

Пряности уменьшают риск преждевременной смерти. Даже с учетом всех рисков, выравниванием по возрасту и при длительном исследовании добровольцев, потребление пряной пищи, в частности, перца чили, на 12% уменьшает абсолютный риск преждевременной смерти.

Пряности помогают есть меньше соли. Да, для этого надо сначала добавить к блюду пряности, а затем меньше соли, чем обычно. Или вообще без соли. Срабатывает это на уровне мозга так: чувствительность к соли и стремление к все более соленой пище зависит от орбитофронтальной коры и островка — участков головного мозга. Регулярное потребление красного острого перца увеличивает чувствительность к соли, поэтому меньшего количества соли достаточно, чтобы было "вкусно".

Сокращение потребления соли является одним из самых эффективных средств предотвращения гипертензии, вместе с контролем давления, веса и соблюдением назначительной схемы лечения.

Пряности хорошо влияют на метаболизм жиров и баланс липопротеинов, и в определенной степени могут снижать риск атеросклероза. Этот эффект присущ красному перцу, чили, чесноку, корице, имбирю, анису, гвоздике, семени кориандра, шафрана, розмарина и семени укропа. Польза кардамона в улучшении биохимических показателей при неалкогольных ожирениях печени доказана клинически.

Пряности хорошо влияют на чувствительность к инсулину. Это свойство присуще, прежде всего, корице. Не путайте корицу (тонкие рулончики коры, рассыпается) с кассией (толстые, хоть и декоративные рулоны). В кассии есть кумарин, а он в больших количествах токсичен. Делать рулеты или булочки с корицей из кассии не надо. Конечно, не стоит лежать на диване и есть синабоны в надежде, что состояние предиабета от этого пройдет, и уровень глюкозы в крови нормализуется. Лучше пить черный чай с корицей и делать силовые и аэробные упражнения.

Специи. Фото: Pixabay

Другие пряности могут влиять на развитие сахарного диабета. Сейчас это исследовано путем моделирования. Компоненты лавровых листьев, чабреца и лакрицы действуют на 18 генов-мишеней противодиабетических лекарств. Прочие пряности: черный перец, тмин, майоран и укроп - на 17. Это не означает лечение диабета отваром лаврового листа или куриным бульоном. Это скорее говорит о том, что рацион, где пища не имеет вкуса и аромата, так как "специи это зло, вам нужна диета", на самом деле малополезен.

Еда меньше портится. "Испорченный" вкус полуфабрикатов, например, обусловленный перекиснным окислением жиров, которое происходит даже в морозильных камерах. Пероксидация жиров особенно активно идет во время жарки. Другая причина порчи пищи — это бактериальное загрязнение.

Пряности не заменяют консерванты и хранение пищи в закрытой таре в холодильнике, и все же известно, что черный перец, красный перец, имбирь, куркума, орегано, тимьян, кориандр, майоран, и укроп помогают пище сохраниться лучше. Добавление перца к борщу не означает, что его можно не ставить в холодильник, но пряности использовать стоит.

Полезные для кишечной микрофлоры. Если почитать о свойствах куркумина, то можно подумать, что это корень мандрагоры и философский камень одновременно. Но нужно учитывать, что куркумин обладает очень низкой биодоступность, то есть практически не попадает из кишечника в кровоток. "Как же так, откуда волшебные эффекты?" — спросите вы. А дело в том, что куркумин действует в кишечнике и "делает хорошо" кишечной микрофлоре, а мы уже чувствуем положительные эффекты от состояния эубиоза (баланса микробиоты) в толстом кишечнике. Биодоступность куркумина на 40% повышает одновременное его потребление с черным перцем.

Уменьшают воспаление. Капсаицин перца чили препятствует адресной миграции нейтрофилов — клеток крови, выделяющих свободные радикалы и всячески участвующих в воспалительных процессах. Чтобы попасть в место воспаления, они протискиваются между клетками сосудов. Этому перец чили и мешает, чем останавливает лишнее воспаления в тканях, в том числе в жировой.

Постоянное воспаление в висцеральном жире является одной из причин опасности для здоровья именно этих жировых запасов. Куркумин, имбирь, кайенский перец, чеснок и корица обладают противовоспалительными свойствами, и их советуют включать в рацион людей с ревматоидным артритом. Не как лекарство, а как каплю к улучшению состояния.

Специи. Фото: Pixabay

Не согревает, но создают ощущение тепла. Джинджерон имбиря действует на терморецепторы, и поэтому нам кажется, что имбирное печенье или напиток "пекут". А вот ментол мяты активирует холодовые и болевые рецепторы, чем создает ощущение свежести, прохлады и даже дарит обезболивание. Чем производители пастилок от боли в горле и пользуются.

Могут пригодиться при нормализации веса. Жировые запасы не созданы равными. Плохо, когда жир чрезмерно откладывается вокруг внутренних органов, но хорошо, когда есть бурый жир. Он отвечает за образование тепла. У людей со здоровым индексом массы тела хорошие запасы бурого жира, а его отсутствие связано с увеличенным индексом массы тела.

Превращению белого жира в бурый способствуют компоненты красного перца, куркумин и ментол, а также рацион, богатый омега-3 жирные кислоты. Компоненты красного перца, имбиря и куркумы также увеличивают образование тепла бурым жиром и способствуют потере веса.

Ваниль увеличивает нашу чувствительность к сладкому. Поэтому сахара можно добавлять меньше, чем по рецепту. Даже синтетические заменители ванили имеют такой эффект.

Пряности не вызывают гастрит или язву. Гастрит — это воспаление выстилки желудка, и часто он может протекать бессимптомно, и дать о себе знать значительно позже. Причиной гастрита или язвенной болезни могут быть бактерия Helicobacter pylori, аутоиммунные болезни, длительный прием ацетилсалициловой кислоты или ибупрофена.

Так, острая пища, алкоголь или кофе могут усиливать неприятные симптомы, если они присутствуют, но причиной гастрита, язвы или просто боли в желудке они не являются. Острая пища, содержащая красный перец и кориандр в малых количествах может даже стимулировать кровообращение и образование слизи в желудке, что защищает желудок от повреждения и усиливает регенерацию.

Пряности не является лекарством и никоим образом не заменят терапию специфическими препаратами. Впрочем, благодаря им можно значительно обогатить вкусовую палитру ваших блюд, и, хотя бы немного улучшить свойства пищи. Пряности и новые вкусовые сочетания могут также породить интерес к кулинарии и приготовления пищи понятного и здорового состава, свежей, и без добавленной стоимости. Хотя о добавленную стоимость есть опасения, что из-за ее отсутствие домашние борщ и плов скоро объявят экономическими преступлениями.

Вот несколько советов, которые помогут вам обогатить будничные блюда пряностями:

Количество активных веществ будет различаться в зависимости от происхождения, условий произрастания и сбора, продолжительности хранения. Знатоки кулинарии советуют найти своих "дилеров пряностей".

Лучше всего хранить пряности не в пакетиках, а в герметичной стеклянной или металлической таре. Молоть или тереть нужное количества пряностей стоит непосредственно перед добавлением в блюдо.

Добавляйте пряности в пищу в нужное время. Сыпать пряности при приготовлении важно для лучшей экстракции компонентов, и для обеззараживания специй от сальмонелл. При этом не стоит слишком долго кипятить, ведь некоторые соединения могут разрушаться, и от черного перца, добавленного в борщ одновременно с мясом, останется только горечь, а не аромат.

В то же время, пряные травы (орегано, базилик, розмарин, тимьян) следует добавлять непосредственно в масло, на котором тушатся продукты. Так, лучше тушить, и то недолго, чем жарить. В таком случае они и хорошо пройдут жировую экстракцию и защитят масло или масло от окисления.

Добавляйте пряности в напитке. И не обязательно алкогольные, но и к чаю, кофе и лимонадов.

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Согласно новому исследованию, проведенному в Италии, специи могут проделать жизнь. Исследователи отслеживали пищевые привычки и состояние здоровья более 20 000 итальянских граждан в течение восьми лет и обнаружили, что люди, которые регулярно ели перец чили, на 23% реже умирают по любой причине по сравнению с теми, кто избегал употребления чили перец.