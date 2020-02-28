Ахметов и Зеленский. Как сближение донецкого олигарха с командой президента изменит украинскую политику

Выборы президента нанесли сильные удары по бизнес-империи Донецкого олигарха Рината Ахметова. Несмотря на это, чиновник решил с позитивом смотреть в будущее и у него получилось наладить отношения с командой главы государства. Этому способствует политическая конъюнктура, а с другой — неизменное желание Ахметова договариваться с любой властью. Об этом сообщает Страна.юа.

Как передает ведомство, проигрыш Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность" (ЕС), а также Радикальной партии Олега Ляшко и "Оппозиционного блока" на президентских выборах принес несвойственный магнату негативный поворот событий.

В частности, от Оппоблока в Раду прошли только несколько мажоритарщиков, один которых — бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский. Радикалы также потерпели крах, а в части политсил, преодолевших проходной барьер, донецкий олигарх был только миноритарным акционером.

Как отмечают эксперты, налаживание контакта Ахметова с командой Зеленского однозначно произошло, поскольку на данный момент сейчас Ахметов даже более удобен для Зе-команды, нежели другие олигархи, поддержкой которой власть пользуется по сей день.

Главным отличием между Коломойским и Ахметовым эксперты называют отстутствие заявлений политического и скандального характера со стороны донецкого магната.

"Ахметову пришлось выбирать между двух зол — или свободный рынок, как сегодня, или сохраняется оптовый энергорынок, однако контролирует его не он, а Коломойский, то есть потребитель электроэнергии, который бы мог провести льготный низкий тариф для ферросплавов. Конкуренция для Ахметова не так уж плохо, хотя он и возмущается. В нынешних условиях ты можешь маневрировать и обеспечивать свои интересы", - объясняют эксперты.

"Ахметов не играет открыто во внешнюю политику, как Пинчук. Второго можно назвать представителем Демократической партии США и своим для Сороса и компании (прозападное лобби в Украине, традиционно связываемого с американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом — Ред.) Пока в Белом доме республиканец Трамп, такие связи останутся токсичными для Зеленского", - полагает политолог Бортник.

По его словам, сотрудничество Ахметова и Банковой может иметь и политическую составляющую.

"Обсуждается вариант, при котором Ахметов будет вкладываться в ряд политических сил на местных выборах, а также на парламентских, если они будут досрочные. Речь, в частности, идет о создании лояльных президенту партий с прицелом на избирателей юго-востока. В первую очередь - Донецкой и Луганской областей", - резюмирует источник.

Как сообщали Українські Новини, ранее 200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов.

Также Зеленский рассказал, что договорился с Пинчуком о финподдержке военных, Ахметовым - медицины и дорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знаетт.