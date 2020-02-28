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28 февраля 2020, пятница, 11:59 240
Силовые структуры 2020-02-28T12:02:13+02:00
Українські Новини
Беспорядки в "Барабашово". Полиция задержала 55 человек

Беспорядки в "Барабашово". Полиция задержала 55 человек

Таня Войтюк
Харьков, Барабашово, стычки с полицией, Нацполиция
Стычки возле
Стычки возле "Барабашово" в Харькове. Фото: Найполиция

Полиция задержала 55 человек из-за беспорядков, которые происходили на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українські Новини.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса в Киевский отдел полиции (Харьков) были доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет.

Сообщается, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле ТЦ произошли столкновения с участием около 100 человек.

Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.

Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стычки между предпринимателями и охранным агентством, после которых в больницы с ранениями и травмами разной степени тяжести обратились около 15 предпринимателей и работников Торгового центра.

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