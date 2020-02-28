Беспорядки в "Барабашово". Полиция задержала 55 человек

Полиция задержала 55 человек из-за беспорядков, которые происходили на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українські Новини.

Отмечается, что в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса в Киевский отдел полиции (Харьков) были доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет.

Сообщается, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле ТЦ произошли столкновения с участием около 100 человек.

Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты.

Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал стычки между предпринимателями и охранным агентством, после которых в больницы с ранениями и травмами разной степени тяжести обратились около 15 предпринимателей и работников Торгового центра.