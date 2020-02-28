В Украине запретили транслировать три российских канала

В то время как в марте планируют закодировать спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 февраля пополнил список запрещенных в Украине телеканалов. Решение члены Национального совета поддержали единогласно. Так, еще три канала перестанут транслировать. Страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский. Какие каналы попали под запрет Еврокино – мировые фильмы, но все они с русским дубляжом. ТОПШОП ТВ – это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров. Зоопарк – это телеканал о животном мире. В основном он ориентирован на детей. Однако язык и титрование на канале сплошь русское. Как сообщали Українські Новини, в Киеве СБУ заблокировала ретрансляцию запрещенных российских телеканалов. Напомним, Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским в главной роли из-за участия Екатерины Варнавы в съемках киноленты.