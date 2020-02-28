В Украине запретили транслировать три российских канала

Запрет распространился на три российских канала

Запрет распространился на три российских канала

В то время как в марте планируют закодировать спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов, Национального совета поддержали единогласно.

Так, еще три канала перестанут транслировать. Страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский.

Какие каналы попали под запрет

Еврокино – мировые фильмы, но все они с русским дубляжом.

– мировые фильмы, но все они с русским дубляжом. ТОПШОП ТВ – это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров.

– это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров. Зоопарк – это телеканал о животном мире. В основном он ориентирован на детей. Однако язык и титрование на канале сплошь русское.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве СБУ заблокировала ретрансляцию запрещенных российских телеканалов.

Напомним, Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским в главной роли из-за участия Екатерины Варнавы в съемках киноленты.