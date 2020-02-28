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28 февраля 2020, пятница, 11:30 39
Политика 2020-02-28T11:30:23+02:00
Українські Новини
В Украине запретили транслировать три российских канала

В Украине запретили транслировать три российских канала

Таня Войтюк
Запрет, Госкино, Телеканалы, Российские каналы
Запрет распространился на три российских канала
Запрет распространился на три российских канала

В то время как в марте планируют закодировать спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 февраля пополнил список запрещенных в Украине телеканалов. Решение члены Национального совета поддержали единогласно. 

Так, еще три канала перестанут транслировать. Страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, а язык программ – русский.

Какие каналы попали под запрет

  • Еврокино – мировые фильмы, но все они с русским дубляжом.
  • ТОПШОП ТВ – это телемагазин, в котором круглосуточно крутят рекламу товаров.
  • Зоопарк – это телеканал о животном мире. В основном он ориентирован на детей. Однако язык и титрование на канале сплошь русское.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве СБУ заблокировала ретрансляцию запрещенных российских телеканалов.

Напомним, Госкино запретило показ в Украине фильма с Зеленским в главной роли из-за участия Екатерины Варнавы в съемках киноленты.

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