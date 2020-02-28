Названо имя судьи, отпустившей из-под стражи главаря банды, обвиняемой в грабежах и пытках людей

Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения для троих членов банды, задержанных за разбой в поселке Козин (там находится элитная Конче-Заспа). Трое из четверых смогут покинуть следственный изолятор - под домашний арест или залог. Такое решение приняла судья Святошинского райсуда Оксана Скрипник.

О задержании банды заявила еще в конце января столичная полиция. Четверо подозреваемых в конце прошлого года совершили вооруженное ограбление домовладений в Козине. Примерно через месяц полиция нашла разбойников и опубликовала видео их задержания.

Как стало известно редакции от источников в правоохранительных органах, в ходе расследования уголовного производства было установлено, что в течение 2019, данная межрегиональная организованная вооруженная группа - банда в составе 5 человек, занималась разбойными нападениями на домовладения отдельных граждан на территории разных областей. Установлено, что злоумышленники длительное время собирали информацию о пострадавших, их образе жизни, транспортных средствах, на которых они передвигаются, наличие охраны и места жительства. Участники банды проникали в элитных домовладения и угрожая оружием и физической расправой выносили денежные средства и ценности.

У бандитов нашли огнестрельное оружие, гранаты и ценные вещи. Как сообщили правоохранители, банду подозревают в пяти подобных злодеяниях. Суд поместил всех четверых подозреваемых под стражу на месяц.

Однако 19 февраля, при пересмотре меры пресечения, трое из четверых бандитов получили возможность выйти из-под стражи.

Как стало известно репортерам, одного из членов банды - Игоря Якубовича - Святошинский суд Киева вообще выпустил из под стражи под домашний арест. А его подельники Максим Нор и Максим Уманец получили возможность выйти под залог в 420 тысяч гривен.

Все трое - из Днепра (Якубович и Нор зарегистрированы по одному адресу, видимо, родственники). Фактически проживали в Буче - и тоже в одной квартире.

Игорь Якубович - самый старший из подозреваемых, 1964 года рождения. Самый молодой - его вероятный родственник Максим Нор (1998 г.р.).

Отметим, что судья Святощинского райсуда Оксана Скрипник, которая выпустила Якубовича под домашний арест, несколько последних лет до перевода в Киев работала судьей Амуро-Нижнеднепровского райсуда в том же Днепре.