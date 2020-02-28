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28 лютого 2020, пʼятниця, 09:45 19 Фото
Судова влада 2020-02-28T11:00:01+02:00
Українські Новини
Названо ім'я судді, яка відпустила з-під варти ватажка банди, звинуваченої у грабежах і тортурах людей

Названо ім'я судді, яка відпустила з-під варти ватажка банди, звинуваченої у грабежах і тортурах людей

Сергій Паламаренко
Конча-заспа, Суд, Бандитизм, Козин, Поліція, Святошинськмй районий суд Києва, Оксана Скрипник
Бандитизм. Фото: МВС України
Бандитизм. Фото: МВС України

Святошинський райсуд Києва пом'якшив запобіжний захід для трьох членів банди, затриманих за розбій в селищі Козин (там знаходиться елітна Конча-Заспа). Троє з чотирьох зможуть покинути слідчий ізолятор - під домашній арешт або заставу. Таке рішення ухвалила суддя Святошинского райсуду Оксана Скрипник.

Про затримання банди заявила ще в кінці січня столична поліція. Четверо підозрюваних в кінці минулого року скоїли збройне пограбування домоволодінь в Козині. Приблизно через місяць поліція знайшла розбійників і опублікувала відео їхнього затримання.

Як стало відомо редакції від джерел в правоохоронних органах, в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що протягом 2019, дана міжрегіональна організована озброєна група - банда в складі 5 осіб, займалася розбійними нападами на домоволодіння окремих громадян на території різних областей. Встановлено, що зловмисники тривалий час збирали інформацію про постраждалих, їх способі життя, транспортних засобах, на яких вони пересуваються, наявність охорони і місця проживання. Учасники банди проникали в елітних домоволодіння і погрожуючи зброєю і фізичною розправою виносили грошові кошти та цінності.

У бандитів знайшли вогнепальну зброю, гранати і цінні речі. Як повідомили правоохоронці, банду підозрюють в п'яти подібних злодіяннях. Суд помістив всіх чотирьох підозрюваних під варту на місяць.

Однак 19 лютого, під час перегляду запобіжного заходу, троє з чотирьох бандитів отримали можливість вийти з-під варти.

Як стало відомо репортерам, одного з членів банди - Ігоря Якубовича - Святошинський суд Києва взагалі випустив з під варти під домашній арешт. А його спільники Максим Нор і Максим Уманець отримали можливість вийти під заставу в 420 тисяч гривень.

Всі троє - з Дніпра (Якубович і Нор зареєстровані за однією адресою, мабуть, родичі). Фактично проживали в Бучі - і теж в одній квартирі.

Ігор Якубович - найстарший з підозрюваних, 1964 року народження. Наймолодший - його ймовірний родич Максим Нор (1998 р.н.).

Варто зазначити, що суддя Святошинского райсуду Оксана Скрипник, яка випустила Якубовича під домашній арешт, кілька останніх років до переведення в Київ працювала суддею Амуро-Нижньодніпровського райсуду в тому ж Дніпрі.

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