В Швеции коронавирусом заразились еще пять человек

В то время, как в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя, в Швеции коронавирус подтвердился еще у пяти граждан. Об этом передает The Local.

Отмечается, что трое зараженных определили в Вестра-Геталанде, одного пациента в Упсале и еще одного в Стокгольме.

Согласно информации ведомства, трое человек, заразившихся в Вестра-Геталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми.

В Упсале пациент заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.

Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до семи человек.

В органах здравоохранения Швеции считают, что риск выявления новых случаев в стране является "высоким", однако нет непосредственной угрозы широкого распространения коронавируса в Швеции.

Как сообщали Українські Новини, в Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом.

По последним данным в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801.