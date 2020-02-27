подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Швеции коронавирусом заразились еще пять человек
27 февраля 2020, четверг, 22:00 46
Мир 2020-02-27T22:00:11+02:00
Українські Новини
В Швеции коронавирусом заразились еще пять человек

В Швеции коронавирусом заразились еще пять человек

Елизавета Кесельман
Швеция, Эпидемия коронавируса, Короанвирус, Коронавирус в Швеции
Коронавирус. Маска. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Маска. Фото: pixabay.com

В то время, как в США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от неизвестного носителя, в Швеции коронавирус подтвердился еще у пяти граждан. Об этом передает The Local.  

Отмечается, что трое зараженных определили в Вестра-Геталанде,  одного пациента в Упсале и еще одного в Стокгольме.

Согласно информации ведомства, трое человек, заразившихся в Вестра-Геталанде контактировали с мужчиной, диагноз которого подтвердился накануне. Врачи установили, что он заразился во время поездки на север Италии и с момента возвращения в Швецию контактировал примерно с 40 людьми.

В Упсале пациент заразился во время путешествия в Германию, а мужчина, госпитализированный в Стокгольме - в Иране.

Таким образом, общее количество инфицированных в стране увеличилось до семи человек.

В органах здравоохранения Швеции считают, что риск выявления новых случаев в стране является "высоким", однако нет непосредственной угрозы широкого распространения коронавируса в Швеции.

Как сообщали Українські Новини, в Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом. 

По последним данным в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801.

Больше новостей о: Швеция Эпидемия коронавируса Короанвирус Коронавирус в Швеции

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе до 2023
Порошенко заявил, что сам придет на допрос после того как суд разрешил силовой привод
Новости
Больничный в случае обнаружения симптомов коронавируса можно будет оформить без обращения в больницу 22:39
Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в незаконной добыче гранита на 1,3 млрд гривен 22:09
В Швеции коронавирусом заразились еще пять человек 22:00
ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный
В Киеве на Окружной случилось ДТП: два человека погибли 21:55
ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля 21:39
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
Число жертв коронавируса стремительно растет. В США объявили чрезвычайное положение 09:23
больше новостей
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
больше новостей
НАБУ обыскало кабинет подозреваемой в коррупции Кондзели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok