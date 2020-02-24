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24 февраля 2020, понедельник, 22:06 176
Общество 2020-02-24T22:06:20+02:00
Українські Новини
В Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в грузовик: пострадали 12 человек

В Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в грузовик: пострадали 12 человек

Валерия Драгомирова
проспект Бажана, ДТП, Маршрутка, Киев
ДТП. Фото: Информатор
ДТП. Фото: Информатор

В понедельник, 24 февраля, в Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате ДТП пострадали 12 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Сообщается, что ДТП произошло около 17:00

"На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Информатор", в результате аварии две полосы в сторону Борисполя перекрыты и образовались пробки.

Водитель врезался в грузовик. Фото: ИнформаторВодитель врезался в грузовик. Фото: Информатор


Как сообщали Українські Новини, в Николаеве фура столкнулась с маршруткой, 10 человек госпитализированы. 

Ранее в России автобус с украинцами попал в ДТП, 8 человек погибло. 

Причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

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