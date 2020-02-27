В Испании разбился военный самолет

В Испании, где зафиксировали семь случаев заражения коронавирусом, потерпел крушение военный самолет. Об этом передает региональное радио Onda Regional de Murcia.

Самолет C-101 академии ВВС в Сан-Хавьере (Мурсия) упал в Средиземное море недалеко от песчаной косы Ла-Манга-дель-Мар-Менор утром 27 февраля. На данный момент информации о пострадавших нет.

Отмечается также, что это третья авиа-катстрофа, случившаяся с самолетом Академии ВВС за последние полгода.

Так, 26 августа 2019 года в этом же районе разбился самолет С-101, в результате чего погиб пилот.

18 сентября в Средиземном море разбился учебный самолет Tamar, инструктор Даниэль Мелеро и третьекурсница Роза Мария Альмирон погибли.

Модели С-101 находятся на завершающем этапе своего жизненного цикла и будут заменены 24 учебными самолетами Pilatus, прибытие которых в академии ВВС запланировано на конец года.

Как сообщали Українські Новини, 8 января 2020 года самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Все члены и пассажиры экипажа погибли.